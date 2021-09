Interaktivní laboratoř v Praze představí škodlivost tabákového kouře

Unikátní projekt se do Prahy přesouvá z Karlových Varů, kde do ní mohli v uplynulých dnech poblíž hotelu Thermal nahlédnout návštěvníci karlovarského filmového festivalu. Putovní interaktivní laboratoř Svět bez kouře umístěná v nezvyklé bílé stavbě se zaměřuje na osvětu o škodlivosti cigaretového kouře a zároveň dospělým kuřákům představuje takzvané bezdýmné alternativy ke kouření tradičních cigaret. Otevírá také téma hlavních rizik kouření i fakta o nikotinu.



Digitální rentgeny i virtuální profesor

Průvodcem laboratoří je fiktivní osoba profesora Alberta Dohořela. Překvapením ovšem může být, že Dohořel může s návštěvníky interagovat zcela přirozeně. To umožnila špičková moderní technika, která je součástí laboraře. Na její střeše je totiž skryté malé studio s technologií motion capture live, díky které hraje roli Dohořela televizní herec Marek Němec.

Ten profesorovi propůjčí svůj hlas a v případě potřeby i své pohyby. Herec pomocí kamery pozoruje dění v laboratoři a může na něj reagovat. V reálném čase pak pohyby přenese unikátní technologie na obrazovku.

Kromě velkoplošných obrazovek, na kterých fiktivní postava profesora Dohořela představuje návštěvníkům svou laboratoř a své vynálezy, se tu nachází digitální rentgeny, které umožní podrobněji nahlédnout do útrob zařízení pro nahřívání tabáku nebo elektronické cigarety, a pochopit tak principy jejich fungování a základní rozdíly mezi těmito systémy.

Názorná ukázka

Jaký je rozdíl mezi zařízením na zahřívaný tabák a byť jedinou cigaretou ukazuje v laboratoři speciální zařízení – jakési umělé plíce. Toto zařízení simuluje samotné kouření, tedy to, jak kuřák potáhne a vdechuje kouř či aerosol. V přímém porovnání tu mohou návštěvníci sledovat, jak cigareta hoří, jak se vyvíjejí teploty během tohoto děje a jaký je vizuální rozdíl mezi kouřem a aerosolem.

Následně si mohou prohlédnout vatové tampony, které simulují to, co se usazuje v plicích – ti odvážnější mohou možná i přičichnout. Nemusíme snad dodávat, že v případě bezdýmné alternativy vlastně odvaha potřeba není. U cigarety však ano.

To ostatně naznačují i tři velké skleněné trubice, které se nacházejí poblíž vchodu do laboratoře: v jedné jsou vatové tampóny, přes které prošel aerosol z 90 tabákových náplní do bezdýmného zařízení, v druhé tampóny vystavené kouři z 90 referenčních cigaret. Ve třetí, pro porovnání, pak kouř z drcené pneumatiky.

Rozdíl způsobí teplota

Hlavním principem zařízení na zahřívaný tabák (obsahují skutečně tabák, ne tekutinu s nikotinem, jako elektronické cigarety) je to, že jej nespalují, ale pouze nahřívají. To, jak vysvětluje Dohořel, má významné důsledky.

Zatímco při hoření tabáku se teploty v procesu pohybují v rozmezí 400 – 900 °C, při nahřívání tabáku zařízení kontrolovaně řídí teplotu procesu a udržuje ji na hodnotách do 320 °C. Výsledkem je, že namísto kouře tu vzniká aerosol s obsahem nikotinu, který je v porovnání s kouřem z klasické cigarety méně škodlivou alternativou.

Zdrojem škodlivých látek je totiž právě onen kouř, který vzniká spalováním tabáku při vysokých teplotách. Takový kouř obsahuje až 6 000 různých látek, z nichž nejméně 70 je prokazatelně škodlivých lidskému zdraví. Některé z nich dokonce mohou měnit i lidskou DNA. Nikotin obsažený v aerosolu je sice návykovou látkou a není tudíž bez rizika, ovšem nezpůsobuje většinu onemocnění spojených s kouřením.

Přechod na alternativy

Interaktivní laboratoř Svět bez kouře vyvinula a postavila česká pobočka tabákového koncernu Philip Morris, dospělým kuřákům i jejich blízkým v ní podrobně vysvětluje nebezpečí cigaretového kouře a jaká existují pro kuřáky alternativní řešení. Na ně společnost v posledních letech vsadila doslova vše. Philip Morris chce, aby do roku 2025 přešlo na tyto alternativy z cigaret přes 40 milionů kuřáků a počítá s tím, že v dohledné době minimálně v Evropě dojde vlastně ke kompletnímu přechodu: tedy že „jednou“ přestane dodávat tradiční cigarety.

Laboratoř vyvolává dojem odborného pracoviště, kde najdete i spoustu tlačítek, která se ale nesmí mačkat. Nechybí ani profesorovy brýle nebo papuče.

Navíc sám profesor Dohořel, kterému pro dokreslení atmosféry vymysleli i jeho životní příběh, ve kterém se na dráhu popularizace vědy a nekouření vydal po sázce se svým strýčkem, doporučuje, že nejlepší je nekouřit. Bezdýmné alternativy nejsou bez rizika, ale mohou být řešením pro ty dospělé kuřáky, kteří by jinak v konzumaci cigaret pokračovali, a to přes všechna varování.