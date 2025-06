Senioři si připlatí dokonce 40 korun, vstupné je vyjde na 190. Děti zaplatí 160 korun, o desetikorunu více.

„Důvodem navýšení cen jsou především rostoucí náklady na provoz areálu, zejména v souvislosti s inflací a celkovým růstem cen energií a služeb,“ zdůvodnil Martin Lísal, mluvčí městské společnosti Starez, která má Riviéru na starosti. Dodal, že slevu 20 procent ze základních vstupů poskytují čipové hodinky.

Lidé jako čuňátka

Vstupné na koupaliště v Trutnově v podhůří Krkonoš letos zdraží přibližně o polovinu. Například dospělý zaplatí místo 90 korun již 140. Nižší cenu vstupného zajistí regionální Karty občana.

Naopak pražská Petynka ponechala loňské ceny, tedy 250 korun pro dospělého a 150 korun pro dítě. Areál se bude od podzimu rekonstruovat.

Kde lidé musí zpozornět, jsou přírodní zatopené lomy. Některá města je zpoplatnila. Týká se to i lomu ve Výklekách na Přerovsku, kde návštěvníci nově zaplatí stokorunu za vstup a padesát korun za parkování.

„Poslední roky se z této oblasti stala divočina. Každý si tam dělal, co chtěl, lidé se chovali jako čuňátka,“ zdůvodnila vstupné starostka Kateřina Jandová. Obec si pronajala od majitelů pozemky a svěřila údržbu soukromníkovi Bohuslavu Romsymu.

„Dosud zde nikdo nevyvážel odpady, denně se zde třeba otočily až dva tisíce lidí, což je až 500 aut. Nepořádek byl na parkovišti i v lese,“ podotkl Romsy, který na místě zajistí i toalety.

Už teď pozor na sinice

Přestože letní sezona je teprve v začátcích, kvalita vody v přírodních nádržích, jezerech a rybnících už místy nevyhovuje. Třeba vyhledávané Máchovo jezero na Českolipsku se již teď potýká se sinicemi. Hygienici, kteří kvalitu vody pravidelně kontrolují, udělili „Mácháči“ trojku z pětistupňové škály. Lidem doporučují, aby se po koupání v jezeře osprchovali. Riziko voda může představovat především pro těhotné, děti, alergiky a lidi s oslabenou imunitou.

Přímo nevhodná ke koupání je kvůli sinicím nádrž Brušperk na Frýdecko-Místecku. „U koupajících se mohou objevit vyrážky, zarudlé oči a rýma. Sinice mohou produkovat také jedovaté látky. Projevy zdravotních problémů se liší. Od střevních a žaludečních potíží přes bolesti hlavy až po vážnější jaterní problémy,“ uvedla ředitelka krajských hygieniků Zuzana Babišová.

S udržováním kvality vody v nádržích mohou pomoci ultrazvukové vysílače. Třeba Jablonec nad Nisou je zřejmě už příští týden instaluje v nádrži Mšeno. Metoda je šetrná k rybám, ale působí proti sinicím a zeleným řasám. Podle mluvčí města Jany Fričové vyjde takové celosezonní opatření radnici na zhruba 630 tisíc korun.

Komplikace: rekonstrukce

Na prožitku z koupání se ale nemusí podepisovat jen jakost vody. Komplikace mohou přinést i stavební práce v okolí. Je to případ i hojně navštěvované pískovny Náklo u Litovle. Tam se letos lidé nedostanou autem, ale jen pěšky nebo na kole. Kvůli opravě je tamní silnice zcela uzavřená, a to až do srpna.

Stavební práce jsou v plném proudu také v Jihlavě. Tamní akvapark Vodní ráj je kvůli výstavbě saunového světa kompletně uzavřený. Podobné to je v pražském Hloubětíně. Vnitřní bazén uzavře provozovatel, městská firma Trade Centre Praha, koncem června. O prázdninách bude podle mluvčího Ondřeje Šrámka rekonstruovat dámské šatny a podhledy v bazénové hale.

„Venkovní bazén v Hloubětíně nemá samostatný vstup, pokladnu ani vlastní zázemí,“ dovysvětlil Šrámek s tím, že Pražané si tam venku zaplavou až příští léto. Stejně dlouhá odstávka je plánovaná v Novém Jičíně. Město nyní 45 let starý bazén bourá, na jeho místě plánuje dodat nerezovou vanu, tobogán a vířivky.