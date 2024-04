Koudelka by mohl povýšit na generálmajora, generálem se může stát i šéf GIBS

Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka by mohl po roce povýšit z hodnosti brigádního generála na generálmajora. Podle informací ČTK by měla vláda ve středu navrhnout prezidentu Petru Pavlovi, aby ho povýšil 8. května při příležitosti Dne vítězství. Podle dalšího návrhu by se měl brigádním generálem stát ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Vít Hendrych.