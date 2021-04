Vláda pošesté navrhuje povýšení Koudelky. Zeman to už dopředu odmítl

Kabinet jednohlasně schválil návrh, který zdůvodnil vysokými profesními a osobními kvalitami Koudelky, ale také velmi dobrými výsledky kontrarozvědky.

Zeman o víkendu avizoval, že návrhu opět nevyhoví. "Zatím k tomu nevidím důvod. Počkám si, jak skončí vyšetřování (výbuchů ve Vrběticích)," řekl Zeman Primě.



Zeman v televizní debatě řekl, že kdyby se prokázalo, že Koudelka ve vyšetřování odvedl dobrou práci, možná by ho za rok povýšil. V projevu, který debatě předcházel, Zeman uvedl, že ve vrbětické kauze plně důvěřuje Policii ČR a Nejvyššímu státnímu zastupitelství, které vyšetřování dozoruje. BIS nezmínil.

Proti Koudelkovi i kontrarozvědce má prezident výhrady dlouhodobě. Naopak zastává názor, že by měl být Koudelka odvolán. Ten se dostal do sporů s prezidentem kvůli rozdílným názorům na bezpečnostní rizika ze strany Ruska a Číny. V prosinci 2018 Zeman práci BIS tvrdě zkritizoval.

„Doufám, že neprozrazuji jiné státní tajemství než tajemství o neschopnosti BIS. Za šest let není jediný údaj o tom, že by se podařilo odhalit byť jen jediného ruského nebo čínského špióna,“ řekl tehdy prezident a dodal, že BIS jsou „čučkaři”.



Navrhnout jmenování ředitele BIS Michala Koudelky generálem má podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) smysl navzdory odmítavému postoji prezidenta Miloše Zemana. Hamáček novinářům řekl, že se jedná o výraz podpory a důvěry vlády v práci kontrarozvědky.



„Konečné slovo má prezident, ale to neznamená, že by měla vláda na to úsilí rezignovat,“ řekl Hamáček.

Pětapadesátiletý Koudelka je ve vedení BIS od roku 2016, kdy ho vláda Bohuslava Sobotky jmenovala jako nástupce Jiřího Langa, který civilní kontrarozvědku vedl třináct let.