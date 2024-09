Těhotní vraždami. Činy prvních sériových vrahů po Listopadu děsí dodnes

Připomínáme jej u příležitosti vydání časopisu Hlasy zločinu, který MF DNES připravuje s tvůrci stejnojmenného podcastu CNN Prima News.

Ti dva se nikdy neměli potkat. A možná by se nic z toho nestalo. Michaela Kutílka a Josefa Kotta svedl osud dohromady v minkovickém kriminále. Oba do vězení přivedly krádeže.

Kutílek byl talentovaný sportovec a klavírista, Kott zase šachista a voják z povolání, který dokonce pracoval v ochrance prezidenta Gustáva Husáka. Oba však měli nenechavé prsty, především ale měli zločin „v krvi“.

Kott byl deviantní sadista, Kutílek zase takzvaný polymorfní psychopat (jednající hodně různorodě). Co z tohoto spojení mohlo vzejít?

Spustila to Havlova amnestie v lednu 1990. „Ukážu ti, jak se vydělávají peníze,“ slíbil Kutílek Kottovi, když oba plánovali život na svobodě a 1. března už byli oba venku. Byli i homosexuální milenci.

Hned 2. května se vydali na vražednou jízdu po republice. Jako by na tento den čekali. Federální shromáždění přijalo novelu trestního zákona, který zrušil trest smrti.

V noci nad ránem oba přijeli do fabriky v Nýřanech. Pod historkou, že jdou zkontrolovat služební zbraň, zvonili na nočního hlídače Františka Křišťála. Kott kvůli tomu navlékl svoji starou esenbáckou uniformu. Sedmdesátiletý strážný podal pistoli Kottovi. V poslední vteřině mu došlo, že něco nesedí. Proč by kontrola přišla uprostřed noci? „Počkat, vy ale nejste policisté,“ stačil se ohradit Křišťál. Třeskl výstřel. S průstřelem hlavy se hlídač skácel k zemi. Kott s Kutílkem získali zbraň.

Oba pak odjeli směrem na Zbiroh. Cestou si všimli dvou stopařek. „Teď ti ukážu, jak se zachází se ženskejma,“ prohodil Kott, stravovaný po dvou rozvodech nenávistí k ženám. Nic netušící Ditu Dubskou a Sylvii Landovou naložili a odvezli do lesa u obce Líšná. Cestou je donutili svléknout a svázali je. Pak je po jedné odvedli pod vysoký strom, kde je popravili. Jedné zasadili 32, druhé 25 bodných ran nožem. „Potřeboval jsem přivolat satana, aby nám dodal další energii,“ vysvětloval později Kutílek, proč během obou vražd mumlal satanistická zaříkávadla. Oba muži pak odjeli domů, Kutílek do Tachova, Kotta vysadil v domě jeho babičky ve Skupé u Rakovníka.

Nový čtvrtletník Hlasy zločinu Nový časopis se stejným názvem, jako nese podcast TV Prima, který si vysloužil vysokou popularitu u posluchačů, spatří světlo světa v září 2024. Jak název napovídá, bude se věnovat především nejvážnějším kriminálním případům, které v Česku otřásly společností.

Vraždy, loupeže, únosy a další činy. Vyřešené i ty, u kterých ještě policie nezná viníka, a zůstávají tak záhadou. Příběhy mužů i žen, které už na ulici nepotkáte.Svůj život totiž dožijí za ploty s ostnatým drátem a mřížemi. Pro běžný život na svobodě jsou totiž až příliš nebezpeční. Jak probíhaly jejich samotné činy, následné vyšetřování i dění v soudních síních u téměř zapomenutých, ale i nedávných případů.

To jsou HLASY ZLOČINU v podání Václava Janaty a Jakuba Kvasničky. Kromě tohoto přinese časopis svým čtenářům také zajímavosti z nejúspěšnějších kriminálních seriálů TV Prima. Pro rozptýlení poslouží zábavné testy, kvízy a křížovky o ceny. Prodejní cena: 45 Kč

V prodeji od: 25. 9. 2024

Tentýž den k večeru se oba vydali autem do Prahy. Opět v přestrojení za policistu a „civila“ zvonili na náhodně vytipované byty s cílem předstírat kontrolu a pak byt vyloupit. Měli ale smůlu. V bytech bylo vždy víc lidí. Kott se bál použít zbraň. Kutílek zuřil. „Byl úplně těhotný zabíjet,“ popsal jeho stav později Kott. Dvojice si pak přivolala taxíka a nechala se odvézt do Prahy-Košíř. V cíli Kott zezadu taxikáře Františka Boudu zastřelil ranou do hlavy. Vzali mu hodinky a 1 800 korun. Lup je příliš neuspokojil. Popojeli autem na odpočívadlo v obci Kařez na Rokycansku. Tam si vyhlédli kamion s anglickou espézetkou. Tušili, že řidič by mohl mít tvrdou měnu. Šofér Michael Marsden v dobré víře podal doklady muži v uniformě policisty. Na oplátku letěla k jeho hlavě kulka. Zločinci sebrali řidiči všechny cennosti včetně malého modelu autíčka Land Rover s logem Camel. Takových reklamních autíček byla kabina plná. „Vezmu ho holce,“ pronesl Kott.

Věci se ale zkomplikovaly. V době, kdy vrazi byli doma, se řidič kamionu probral. Střela mu prolétla hlavou, ale minula mozek. Přežil. Doplazil se k blízkému motorestu pro pomoc. Dokonce stačil přivolaným kriminalistům říct, kdo ho napadl: „Policeman.“

Kriminálka už tou dobou věděla o vraždě vrátného v Nýřanech. Od svědků měla echo, že na místě byl viděn muž v uniformě policisty. Rovněž mordparta věděla, že ve fabrice, kde k vraždě došlo, kdysi pracoval jistý Josef Kott, později odsouzený za krádeže a propuštěný na amnestii. Když detektivové jeli prověřit Kottovo alibi, zaujalo je malé děvčátko na dvorku domu. Hrálo si s angličákem s logem Camel. „Odkudpak máš to pěkné autíčko?“ ptal se jeden z policistů.

„To mám od táty,“ odvětilo dítko. Víc policie nepotřebovala vědět.

Dva dny po vražedné sérii už byli oba vrazi v rukou spravedlnosti. Jaké asi bylo jejich překvapení, že anglický kamioňák přežil jejich útok, a ještě dokázal při rekognici identifikovat Kutílka jako střelce.

O tom, že zabili i dvě stopařky, zatím nikdo netušil. Kott to cynicky naznačil při výslechu: „Kutílek spoutal předevčírem v noci v lese dvě stopařky. Mám takový špatný tušení, aby se jim něco nestalo. Aby tam ty holky dodnes nebyly.“

Pokusy o obnovu řízení

Následně jeden obviňoval druhého z toho, kdo „vraždil víc“ a kdo míň. Kott následně „velkoryse“ nabídl případnému zájemci ledvinu, aby prý odčinil část své viny. Při vynášení rozsudku mu to ale nepomohlo. Doživotí pro oba. Také mohli dostat trest smrti, který v okamžiku první vraždy platil. Podle práva se ale čin posuzuje podle později platného zákona, jestliže to je pro pachatele příznivější.

O Kottovi s Kutílkem bylo slyšet i pak. Pokusili se utéct z vězení nebo spáchat sebevraždu. Pak se pokoušeli o obnovu řízení. Při ní Kutílek vzal v roce 2006 veškerou vinu na sebe. Tvrdil, že ve vězení podstoupil exorcismus neboli vymítání satana. Od té doby je prý katolík a chce smýt své hříchy a očistit Kotta, který je nevinný. Rovněž přiznal pátou vraždu, které se prý dopustil sám. V květnu 1990 v Plzni prý zabil devatenáctiletého Roma bodnutím do srdce. Vražda ale byla tou dobou už promlčená a Kutílek by vyšší trest dostat nemohl.

„Všechno, co jsem dělal, bylo provázané mou satanskou vírou,“ vysvětloval soudu. Ten jeho historce neuvěřil. Kutílkovy další pokusy obnovit řízení zastavila jeho smrt na rakovinu v roce 2017. Nyní v nich pokračuje Josef Kott. Naposledy v roce 2022 se Kott pokusil soud přesvědčit, že je nevinný, za pomoci svědectví svého synovce. Ten byl jako čtrnáctiletý údajně svědkem toho, že Kott jel vraždit z donucení Kutílka. Ani tentokrát soud názor nezměnil.