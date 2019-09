Žadatel bez šance. Miliony na kotlíkových dotacích si rozebrali podvodníci

Speciální programy, kterým se říká roboti, okamžitě po spuštění začaly hromadně v několika sekundách odesílat na krajské úřady žádosti. Dotace takto počítače „rozkradly“ lidem před očima minulé pondělí na jihu Čech, kde kraj rozdával 302 milionů korun. Podobně bylo v červnu za dvě minuty rozebráno 515 milionů ve středních Čechách, v květnu na severní Moravě kraj rozdělil 380 milionů za 54 sekund.

302 milionů korun v pondělí rozdával na kotle Jihočeský kraj.

Pondělí ráno, před šestou hodinou. Tisíce Jihočechů sedí u počítačů a čekají, až se v šest hodin spustí na webu Jihočeského kraje jednoduchý formulář pro odeslání žádosti o dotace. Kasa je štědrá – na nové kotle je přes 302 milionů korun. Kdyby všichni lidé dostali nejvyšší možnou částku – 127 tisíc korun – vystačilo by to pro téměř 2,4 tisíce lidí.

Jenže namísto formuláře web ještě před vlastním spuštěním zcela zkolabuje a je nedostupný. Lidé volají minimálně dvě a půl hodiny na krajský úřad zcela marně. Telefony nikdo nebere.

10% činí provize, kterou inkasuje „prostředník“.

Až pět minut před devátou hodinou na Facebooku Jihočeský kraj zveřejní první vysvětlení, proč je systém zcela mimo provoz, nenahrává žádosti a celý web kraje je nedostupný.

„Potíže způsobil enormní zájem žadatelů a využití robotů a jiných programovatelných aplikací,“ vysvětluje kraj. To samé opakují celý den i úředníci: Na web se nemůžeme přihlásit ani my, mluvčí pak znovu mluví o robotech, aplikacích, či dokonce hackerech.

Soutěž o peníze však pokračuje – do systému přiskakují další žádosti a mezi šestou ranní a půl devátou jich v době největšího náporu a kolapsu systému přijde přes 2,1 tisíce.

Třeba ze stejné adresy počítače v několika sekundách dorazily desítky různých žádostí, z jiného zase v pár sekundách pětkrát ta samá.

Jen pro představu: i při funkčních stránkách trvá žadateli (znalému stránek) minimálně patnáct sekund, než v počítači vybere složku se svou žádostí, tu nahraje na stránky kraje, vypočítá tam pro ověření primitivní matematickou úlohu a vše na závěr odklikne.

Na dotace se ale nasáli lidé, kteří je umějí ovládnout skrze technologie. Zatímco klasičtí projektanti nabízejí lidem, že jim žádost zpracují, vyplní a pak ručně odešlou, tito podnikavci přišli na jednodušší a hlavně jistější způsob.

Žádosti do systému za ně nahraje primitivní robot, který to zvládne za zlomek sekundy. „Bude vás to stát 10 procent z částky, kterou dostanete. To je ve vašem případě 127 tisíc korun, takže pro mě 12 700 korun. Garantuji jistotu, máme na to algoritmy,“ vypráví jeden z lidí, kteří na webu nabízejí, že kotlíkovou dotaci seženou. „Můžete rovnou montovat čerpadlo, je to stoprocentní,“ říká. Aby svá slova dokázal, vyjmenovává kraje, kde už takto o peníze pro klienty požádal. A úspěšně.

Byli to roboti, nebyli to roboti

Jihočeský kraj po mnohahodinovém mlčení v pondělí po poledni chyby na své straně odmítl a tvrdil, že soutěž je spravedlivá, protože problémy s funkčností stránek měli všichni, a hlavně, že je měl dostatečně zabezpečené právě díky tomu, že lidé museli vypočítat primitivní příklad. Třeba kolik je 2 + 1.

„Test byl velice primitivní, spočíval v sečtení dvou jednociferných čísel a tento příklad navíc nebyl zveřejněn ve formě obrázku, jak je běžné, ale ve formě klasických čísel. S tím nemá samozřejmě robot žádný problém a napsání takto jednoduchého robota zabere středoškolákovi několik málo minut,“ popisuje Lukáš Kolářík, jihočeský poslanec za Pirátskou stranu, předseda podvýboru pro informační technologie a programátor. Zabezpečení webové stránky, přes niž lidé žádali o dotace, se podle něj nikdo nevěnoval.

127 tisíc korun je maximální částka, kteru můžete získat.

Desítky lidí si proto na příjem žádostí stěžují – na ministerstvu životního prostředí, na Státním fondu pro životní prostředí, který bude regulérnost soutěže posuzovat, i na policii. A krajský úřad, který ještě týž den odpoledne ve své omluvě lidem znovu opakoval, že výpadky systému způsobili roboti (a totéž opakovali na tiskové konferenci IT technici kraje), následně po dotazech MF DNES obrátil.

„Po prověřování systému podávání dotací nebylo zjištěno, že by bylo podávání dotačních žádostí ovlivněno roboty a obdobnými automatizovanými aplikacemi,“ uvedla mluvčí kraje Hana Brožková. Kolaps podle ní způsobili lidé, kteří neustále obnovovali stránky, podávali žádosti z více otevřených oken internetového prohlížeče či z více počítačů najednou.

Roboti se těžko prokazují, dotace platí

Jenže jiné kraje už podobnou zkušenost mají a i jim přišlo z jedné adresy počítače v pár sekundách mnoho žádostí, často duplicitních. „Ty žádosti přišly ve velice krátkém čase, konkrétně v pár sekundách, kdy by člověk určitě nestihl vše naklikat tak rychle. Myslíme si, že to byli roboti, ale nemůžeme to dokázat,“ říká například vedoucí odboru řízení dotačních projektů Středočeského krajského úřadu Jaroslav Cingr.

Jeho úředníci všechny žadatele, kteří podali několik duplicitních žádostí za sebou, obvolali a vždy slyšeli to samé: robota jsem nepoužil, klikal jsem rychle. Výsledek? Ponechali první žádost platnou, ostatní stornovali a tito lidé peníze nyní dostanou.

Jihočeský krajský úřad nyní řeší, jak z problému ven. Právě proto, že online rozdělení peněz mělo být spravedlivější a pro lidi pohodlnější, než stát před krajským úřadem ve frontě, volají nyní někteří politici po zrušení. „Pokud je pravda, že někdo měl díky robotům větší šanci než jiný, pak je to samozřejmě na zrušení. Okamžitě budu chtít vysvětlení,“ říká například jihočeský zastupitel Martin Kuba z ODS, bývalý ministr průmyslu a obchodu.



Krajský radní zodpovědný za dotace Antonín Krák má (a měl i v době příjmu žádostí) dovolenou. Jeho kolega radní Josef Knot z TOP 09 říká, že krajský úřad si nyní nechá připravit analýzu toho, co se vlastně na webu odehrálo. „I pro zrušení musí být zákonné důvody,“ řekl.

Prodám starý kotel. Zn.: Dotace

Tím ale podvody s kotlíkovými dotacemi nekončí. Když chcete požádat o příspěvek na plynový kotel, moderní kotel na pelety nebo tepelné čerpadlo, základ je mít v domě starý nevyhovující kotel, který zamořuje okolí. A i s těmi se právě kvůli kotlíkovým dotacím obchoduje. Například na serveru Bazoš.cz nabízí M. J. ze Vsetína starý kotel Dakon DOR 24.

„Využitelný na kotlíkové dotace pro ty, kdo nemají vlastní starý kotel, bez kterého dotaci nedostanete,“ píše přímo v inzerátu. Cena: 15 tisíc korun. „Na dotaci ho ještě nikdo nepoužil, takže nemusíte mít strach. Chtěl jsem ho použít já, ale nakonec jsem se rozhodl řešit vytápění jinak. O ceně se můžeme bavit,“ řekl M. J. reportérovi MF DNES.

Redakce chtěla znát i názor ministra životního prostředí. Ten ale na zaslané otázky neodpověděl s tím, že je v USA na klimatickém summitu. Jeho mluvčí Petra Roubíčková jen uvedla, že řešení současné situace je na Jihočeském kraji.