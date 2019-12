Ostravě mohl zabránit ozbrojený člověk, říká Koten. Experti pochybují

„Jedinou ochranou, která je možná, je slušný ozbrojený člověk. Pokud by v čekárně byl, mohl pachatele eliminovat. V České republice se posouváme někam, kam bychom nechtěli, a v lidech to vyvolává strach,“ okomentoval pro Českou televizi tragédii v ostravské nemocnici předseda sněmovního Bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD).

Takový výrok zvedl vlnu reakcí. Podle instruktora sebeobrany Pavla Houdka to přinejmenším není dobrý nápad.

„Je to zcela lichá myšlenka. Nikdy se u nás nestalo, že by agresora se zbraní zastavil civilista se zbraní. Ba dokonce naopak, díky snaze zastavit domnělého teroristu došlo už i k vraždě,“ komentoval Houdek na Facebooku, kde jako ilustrativní příklad zmínil i případ Petra Bendy, který před dvěma lety zastřelil romského řidiče dodávky v domnění, že jde o teroristický útok.

Radek Koten si za tvrzením stojí. Mezi oběťmi střelce z Ostravy totiž byli i cvičení dozorci. „V čekárně byli dva lidé, kteří byli pacienty a zároveň pracovníky Vězeňské služby. Kdyby u sebe měli zbraň, mohli by zasáhnout a tolik mrtvých by nebylo,“ vyjádřil se Radek Koten redakci iDNES.cz.

Výcvik není všechno

„Netvrdím, že myslivec si s sebou má brát pušku do čekárny, to je opravdu trochu mimo. Ale u příslušníků ozbrojených sborů se služební zbraní, ať už je to policie nebo Vězeňská služba, je toto opatření na místě. Ti lidé jsou na to cvičeni. Pokud tam pobíhá šílený střelec a střílí lidi, tak předpokládám, že by byli schopni zareagovat a útočníka zpacifikovat,“ řekl Koten.

Radek Koten výrokem narážel na znění zákona, kdy si policisté standardně nemůžou nosit služební zbraně domů. V současné době platí pravidla pro nošení zbraní v několika rovinách. Civilní držitel musí zbraň nosit skrytě (například oproti některým právním úpravám v USA, kde musí být nošena viditelně).

Policista v uniformě ji musí mít na viditelném místě a pokud je ve službě a uniformu nemá, má ji nosit skrytě. Služební zbraň se podle zákona zpravidla zamyká na služebně.

Pokud si ji ale policista chce nosit i domů, lze to, zákonná úprava nošení služební zbraně i mimo službu předpokládá. Zákon O policii ČR ukládá policistovi zakročit i v době mimo službu, pokud není nijak hendikepován, proto má možnost mít u sebe služební zbraň.

K podobnému názoru se přiklání i poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD), podle kterého patří držení zbraní k projevům svobody.

„Každý, kdo by měl legálně drženou zbraň a byl tam (při útoku v ostravské nemocnici, pozn. red.), by mohl zasáhnout a toho člověka zneškodnit. „Ti, kteří v době stoupání tendence teroristických útoků a útoků šílenců, chtějí zamezit slušným lidem v tom, aby oficiálně drželi zbraň, jdou proti vlastním občanům,“ vyjádřil se pro iDNES.cz Foldyna.



„Nesouhlasím s tím, že proti těmto selháním jednotlivců a jejich fatálním důsledkům lze zabránit tím, že civilisté budou více ozbrojeni,“ myslí si naopak lidovec Marian Jurečka (KDU-ČSL). Pokud by podle něj v čekárně byl člověk, který na zásah nemá dostatečný výcvik, mohla by přestřelka mít daleko horší následky.

Na reakci je málo času pro kohokoli

Podle instruktora obranné střelby Radka Libovického je reakce kohokoli na takovou situaci možná čistě jen v teoretické rovině. Lidé mají šanci na nějakou reakci v řádu vteřin, i kdyby něco podobného čekali a měli potřebný výcvik.



Souhlasíte s tím, že by ozbrojený člověk dokázal zabránit masakru?

ANO 75 NE 189

„Jste u lékaře, takže jste nejen v klidovém reakčním režimu a cítíte se v čekárně bezpečně, ale ještě je vám pravděpodobně špatně. Hodnotit něco takového, jako se stalo v Ostravě, je z pohledu sebeobrany skoro nemožné, protože je to skutečně výjimečná situace,“ vysvětluje instruktor obranné střelby Radek Libovický, který je například také akreditovaným instruktorem sebeobrany od ministerstva školství nebo byl v aktivních zálohách armády.

„Ten člověk tam očividně šel s úmyslem zabíjet, měl připravenou zbraň a i nezkušený střelec dokáže vytasit zbraň a vypálit rány ze zásobníku do dvaceti vteřin. To je velmi málo času na reakci i pro vycvičeného příslušníka bezpečnostních složek. Šance reagovat je strašně krátká i v době, kdy jste na něco takového připravený,“ dodal Libovický.



Navíc řada lidí v takových situacích „ztuhne“. Nedokáže se pohnout či něco udělat. To podle Libovického zkouší i na kurzech, kde se mu všeobecný poznatek svědků z celého světa potvrzuje.

„Na kurzech se účastníky snažím dostat pod tlak, do stresu. Jsou to modelové situace, kdy na ně křičím, postrkuji je a znepříjemňuji jim to. Může jít o několik vteřin, kdy nejsou schopní žádné reakce, ničeho. A to jde o trénink, kdy frekventant ví, co ho bude čekat. Musí vyhodnotit situaci a podle toho se rozhodnout zda tasit zbraň k obraně nebo nejdříve odzbrojit útočníka, a to vše během pár vteřin,“ dodává.

Zákon máme ukázkový, říká bývalý elitní kriminalista

Bývalý policista s dvacetiletou praxí, lektor odborných předmětů na Policejní akademii ČR a instruktor střelby CROM Consulting Stanislav Kazbunda považuje současný zákon za v podstatě dokonalý.

„Ostatní země by se od nás mohly učit. Každý, kdo zbraň chce a splní k tomu potřebné podmínky, ji mít může. Tedy každý, kdo by se v podobné situaci chtěl bránit, má tu možnost. Je pak na uvážení každého, kdo má u sebe legálně zbraň připravenou k použití (tedy v režimu „nošení“, pozn. red.), jestli ji také dokáže v podobných situacích použít. Je to strašně krátká doba na to, něco udělat, několika málo vteřin. Většina lidí má zbraně pro sportovní využití, pro myslivost, ale v reálné obranné situaci je velmi obtížné ji použít,“ vysvětluje Kazbunda.

Podle něj ale také nedávají smysl myšlenky o tom, že zbraně do společnosti nepatří či povinné odzbrojování. Držení zbrojního průkazu a vlastnění zbraně automaticky neznamená, že ji člověk bude používat. Stejně jako člověk s řidičským průkazem nemusí řídit.

„To bychom se mohli bavit o tom, jestli nezakázat auta, protože také zabíjejí lidi. To je samozřejmě nesmysl, záleží na lidech,“ doplňuje.