Za zahození kotěte hrozí prý pachateli lynč. Policie neví, zda zvíře žije

Několikavteřinový záznam zachycuje, jak jeden z mladíků drží v jedné ruce malé kotě, napřahuje se a hází s ním několik metrů daleko. Než se tak stane, pronese neznámá dívka, kterou zatím kluci zřejmě neprozradili: „Hej, zahoď ji, vole.“

Pak se všichni smějí. Lidé na sociálních sítích čin ihned odsoudili. „Tohle vidět na vlastní oči, tak má záchranná služba plné ruce práce. Je mi špatně z dnešní mládeže. Mít takového syna, tak mu zlámu obě ruce,“ komentoval třeba Luboš A. K němu se přidal i Michal K.: „Fakt smutný, jak může být někdo takové hovado.“

Na trojici již bylo podáno několik trestních oznámení kvůli týrání zvířete. Jedno například v Plzni.

„Policisté případ zadokumentovali a jako přestupek na úseku ochrany zvířat proti týrání a dle věcné příslušnosti jej postoupili k projednání k příslušnému správnímu orgánu,“ uvedla plzeňská policejní mluvčí Ivana Jelínková.

Pardubická policie, která případ nyní vyšetřuje, však tyto informace prý nemá. „Nemění to nic na tom, že právní kvalifikace ještě není stanovena. Znovu připomínám, že s ohledem na věk některých z účastníků nemůžeme k případu poskytovat bližší informace,“ doplnila pardubická policejní mluvčí Eva Maturová.

Kotě je zdravé, říká otec jednoho z aktérů

Otec jednoho z mladíků rovněž pro MF DNES uvedl, že to byl synův chvilkový zkrat. „Kočička je zdravá a spokojená u aktéra u domu, kde se o ni stará. Lidé mě kontaktují, kritizují, nechutně vyhrožují a nabádají mě k extrémním tělesným trestům pro syna. Nehraničí to už s týráním?“ ptá se otec.

Rodiny a trojice mladíků však našly zastání, a to některých komentujících na Facebooku a rodinných známých. „Neboj bracha, kdyby přituhovalo nebo někdo vyhrožoval, není problém, abych nabral klidně dvacet dobrých kluků a přijel tě pohlídat, klidně tam budeme tak dlouho, jak bude zapotřebí. Je hezky, spát můžeme ve stanech nebo v autech. A kdyby to nestačilo, mám kamarády, kteří hovoří rusky, a myslím si, že tihle lidé umějí za peníze odvést dobrou práci. Tak kdyby něco, volej,“ napsal Dušan B.

Že hod kotětem je v pořádku si myslí i Petr M.: „Tak jsem to viděl a nechápu, co z toho někdo může něco dělat, dělají se o sto procent horší věci i s lidmi a to nikdo neřeší. Tak můj názor je takový, že všichni komu to vadí, běžte do p*dele a sáhněte si do svědomí, co jste v životě udělali.“

Jeden z mladíků na sociální síti zveřejnil jakousi omluvu. „Uznávám, s tou kočkou jsem udělal pí*ovinu a mega mě to mrzí, ale už to nejde vrátit. Chtěl jsem vás jen informovat, že jsem si to uvědomil a kočičku mám doma, nic jí není,“ tvrdí mladík.



Také zveřejnil fotku kotěte, které údajně hod přežilo. To, zda je to skutečně ta samá kočka, se neví.

Další z aktérů, který činu přihlížel, dodal, že má nyní strach: „Lidi mě chtějí zabít,“ reagoval, než si smazal profil na sociálních sítích.

„Prosím pošli na jednoho z těch, co pořád mají problémy, číslo nebo nějakou adresu. Rád si s nimi popovídám z očí do očí a potom uvidím, jaký budou frajeři. Ve skutečnosti už mě to se*e, mršiny, přestaňte už, dejte jim pokoj nebo budete toho litovat,“ napsal další příznivec mladíkovy rodiny Dušan B.

Policie případ stále šetří

To, zda kotě žije nebo ne, nyní prověřuje policie. „Na Facebooku je fotka, kde tvrdí, že žije. Je to však předmětem šetření,“ dodala pardubická policejní mluvčí Eva Maturová. Tomu, že kotě žije, nevěří ani zakladatelka spolku Chcikoťata Jana Myšáková, která se o případ zajímá.

„Spousty lidí, kteří jsou v přímém kontaktu s lidmi, co se buďto znají s pachateli, nebo ví více informací než my, tvrdí, že je kočka mrtvá,“ napsala MF DNES Jana Myšáková.