Kotě brutální zacházení a pád přežilo. Mladíky z videa vyšetřuje policie

Policie však kolem případů, který se stal v polovině srpna, nechce být sdílnější. „Kriminalisté se jím zabývají. Kotě žije, zraněné není, přesto je věc předmětem prověřování. Co se týká dalších informací, znovu musím podotknout, že jde o osoby nezletilé, proto nebudu ani s odstupem času v poskytování informací k tomuto případu sdílnější,“ řekla policejní mluvčí Eva Maturová.

Trojice mladíků ve věku 13, 17 a 18 let z Pardubicka po zveřejnění záznamu čelila velké kritice i výhrůžkám. To samé jejich rodiny, ale i ty přechází na sociálních sítích do protiútoku.

Několikavteřinový záznam totiž zachycuje, jak jeden z mladíků drží v jedné ruce malé kotě, napřahuje se a hází s ním několik metrů daleko. Než se tak stane, pronese neznámá dívka, kterou zatím kluci zřejmě neprozradili: „Hej, zahoď ji, vole.“ Pak se všichni smějí.



Lidé ze všech koutů republiky na ně začali podávat trestní oznámení.



Lidi mě chtějí zabít, psal jeden z aktérů

Otec jednoho z mladíků v minulosti pro MF DNES uvedl, že to byl synův chvilkový zkrat. „Kočička je zdravá a spokojená u aktéra u domu, kde se o ni stará. Lidé mě kontaktují, kritizují, nechutně vyhrožují a nabádají mě k extrémním tělesným trestům pro syna. Nehraničí to už s týráním?“ ptal se otec.



Jeden z mladíků na sociální síti poté zveřejnil jakousi omluvu. „Uznávám, s tou kočkou jsem udělal pí*ovinu a mega mě to mrzí, ale už to nejde vrátit. Chtěl jsem vás jen informovat, že jsem si to uvědomil a kočičku mám doma, nic jí není,“ tvrdil mladík.



Další z aktérů, který činu přihlížel, dodal, že má nyní strach: „Lidi mě chtějí zabít,“ reagoval, než si smazal profil na sociálních sítích. Po incidentu ve vesnici, kde jeden z mladíků bydlí, se objevovaly i plakáty s jeho fotkou a jménem. Stálo na nich: „Mistrovství světa hodu kočkou. Toto je tyran koček. Prosím všechny, aby hlídali své domácí mazlíčky.“



Ještě v sprnu, kdy se policie začala případem zabývat, nebylo ani jí jasné, zda kotě žije. „Na Facebooku je fotka, kde tvrdí, že žije. Je to však předmětem vyšetřování,“ komentovala dříve pardubická policejní mluvčí Maturová. Ta nyní dodala, že případ není stále uzavřený a tudíž není jasná ani právní kvalifikace.