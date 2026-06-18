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Nová ombudsmanka Kostolanská se chce věnovat i digitálnímu vyloučení

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  11:03
Po Stanislavu Křečkovi se novou veřejnou ochránkyní práv na šest let ve čtvrtek stane složením slibu do rukou předsedy Sněmovny Tomia Okamury sedmdesátiletá Eva Kostolanská. Ombudsman může podle Kostolanské dosáhnout individuální spravedlnosti i systémových změn.

Kandidátka na funkci veřejného ochránce práv Eva Kostolanská při jednání v Senátu (21.ledna 2026) | foto: ČTK

„Ombudsman není jen kritikem veřejné správy, ale partnerem, který dokáže problém pojmenovat, zjistit následky a řešit jejich odstranění,“ řekla při veřejném slyšení, kde kandidáti představovali své názory.

V dubnovém rozhovoru pro bulletin Centra pro lidská práva a demokracii uvedla mezi svými prioritami ochranu osob před nezákonným jednáním nebo nečinností úřadů.

Nová ombudsmanka

Eva Kostolanská je absolventka Právnické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (nynější Masarykova univerzita) a strávila většinu profesního života ve veřejné správě. Začínala jako právnička na tehdejším jihomoravském krajském národním výboru. Poté pracovala mezi roky 1996 a 2020 na finanční správě. Nejprve na Finančním úřadu Brno-venkov, kde v té době pracovala také nynější ministryně financí Alena Schillerová z ANO, a poté od roku 1998 na Finančním ředitelství v Brně. V letech 2016 až 2020 byla ředitelkou právní sekce na Generálním finančním ředitelství. Do Kanceláře veřejného ochránce práv, nastoupila v roce 2020.

Je jí 70 let, zajímá se o historii a architekturu, je členkou spolku Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, který spolupracuje s Moravským zemským muzeem.

„Ombudsman je pro ně poslední nadějí, jak dosáhnout spravedlivého řešení. Neméně důležitou součástí mandátu ombudsmana je ale i ochrana osob umístěných v ústavech a dalších zařízeních, kde je omezena jejich svoboda, ochrana práv osob se zdravotním postižením nebo pomoc obětem diskriminace,“ řekla.

Chce se věnovat i digitálnímu vyloučení, kdy jsou podle ní lidé bez přístupu k informačním a komunikačním technologiím omezeni v možnosti participace ve společnosti.

Zabývat se chce i otázkou duševního zdraví, za důležité téma označila přechod klientů sociálních služeb z ústavů do přirozeného prostředí.

Kostolanská míní, že se díky zkušenostem s veřejným ochráncem práv dětí Martinem Benešem i zástupcem ombudsmana Vítem Alexandrem Schormem velmi dobře doplňují. „Ombudsman, dětský ombudsman a zástupce ombudsmana musí fungovat jako sehraný tým s jasně rozdělenými rolemi a odpovědnostmi,“ uvedla.

Kostolanskou doporučil Senát a Česká konference rektorů a zvolila ji ve druhém kole tajné volby Sněmovna. Její soupeřkou byla Klára Šimáčková Laurenčíková, kandidátka prezidenta republiky Petra Pavla a bývalá zmocněnkyně pro lidská práva.

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V kanceláři ombudsmana je od roku 2020

Právnička Kostolanská dosud působila v Kanceláři veřejného ochránce práv, kam nastoupila v roce 2020 a kde vyřizovala podněty adresované ombudsmanovi. Posuzovala jejich skutkový i právní stav a navrhovala postupy šetření. Podílela se také na vypracovávání právních stanovisek nebo tvorbě doporučení ke změnám právních předpisů.

Kostolanská bude pátým veřejným ochráncem práv. Prvním byl od roku 2000 deset let Otakar Motejl. Jeho nástupci byli Pavel Varvařovský a Anna Šabatová.

Zatím posledním ombudsmanem byl do letošního června bývalý poslanec za sociální demokracii Stanislav Křeček.

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