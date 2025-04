Rusko a Severní Korea ve středu zahájily stavbu silničního mostu přes řeku Tuman, který obě země spojí. Oznámil to ruský premiér Michail Mišustin, podle kterého projekt utuží vzájemné strategické...

Švédská policie zadržela podezřelého v souvislosti s úterní střelbou v Uppsale, při které zahynuli tři lidé. Prokuratura uvedla, že podezřelému je 16 let. Švédská média incident spojují s vyřizováním...

Amerika si připomíná padesát let od pádu Saigonu. Fotku symbolizující její největší porážku ve studené válce pořídil v dubnu 1975 Hubert van Es, celý svět ale dlouhé roky žil v domnění, že je na ní...

Uvalení vazby na Milana Tomise, který v roce 1989 skončil téměř na dva měsíce ve vazbě za to, že jako svědek Jehovův odmítl nastoupit vojenské cvičení, bylo nezákonné. Uvedl to dnes soudce...

Senátoři si přejí omezit tlumiče na zbraních, vrátili návrh poslancům

Senátoři chtějí zakázat pořizování si tlumičů pro pistole a revolvery. Přidali to do novely související se zbraňovým zákonem a vrátili ji do Sněmovny. Návrh šéfa senátního klubu SEN 21 a Pirátů...