Chce se jen zalíbit Srbům, odmítl Kubera Zemanův nápad zrušit uznání Kosova

„Pan prezident může říkat, co chce, ale on není ten, kdo může něco dělat. Zase to bude obrovská debata o ničem,“ komentoval druhý nejvyšší ústavní činitel Kubera Zemanova slova při návštěvě Bělehradu. Srbsko nezávislost Kosova neuznává. „Řeknu mu, že teď je to pasé,“ sdělil iDNES.cz Kubera.

Zeman chce s českými ústavními činiteli projednat, zda by bylo možné, aby Česká republika odvolala uznání Kosova samostatným státem. Podle něj totiž v čele této země stojí váleční zločinci.

Není důvod na uznání Kosova něco měnit, uvedl šéf diplomacie

„Přestože k takové debatě v tuto chvíli nevidím důvod, protože situace na Balkáně se nijak dramaticky nezměnila, rád se s panem prezidentem o jeho názoru pobavím. Česko podporuje země Západního Balkánu, tedy i Srbska, na cestě do EU. Kosovo jsme v roce 2008 uznali „de iure“ a je v zájmu naší bezpečnosti a čitelnosti naší zahraniční politiky, abychom na tom nic neměnili,“ sdělil IDNES.cz ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD.

“Oduznání“ je věcí každého suverénního státu stejně jako uznání. Nicméně nemyslím si, že situaci v Kosovu by to nějak pozitivním způsobem posunulo nebo vyřešilo. Pan prezident prezentoval názor, který zastává dlouhodobě a rozumím mu. Česká republika by spíš ale měla podporovat dialog a spolupráci v regionu,“ sdělil iDNES.cz předseda Sněmovny Radek Vondráček z ANO.



„Zaznamenal jsem, že ani pan Hamáček a Petříček nemají stejné stanovisko. Vyslechnu si pana prezidenta i všechny ostatní a potom si udělám názor,“ uvedl premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.



Ať se zeptá fotbalistů, zda Kosovo je, řekl Schwarzenberg

Většina členských států OSN včetně Česka samostatnost Kosova uznala. Některé země jako Slovensko, Španělsko, Rusko, Bosna a Hercegovina nebo Řecko nikoli.

Česká republika samostatné Kosovo uznala, když byl ministrem zahraničí Karel Schwarzenberg. „Je to nemožné. Jestliže je nějaký stát uznán, nemůžeme už říkat, že neexistuje. To je, jako kdyby někdo řekl, že obnoví panenství,“ řekl iDNES.cz Schwarzenberg. Podle něj by se měl Zeman zeptat českých fotbalistů, zda Kosovo existuje, nebo ne. Česká fotbalová reprezentace v Kosovu v sobotu v kvalifikaci na mistrovství Evropy prohrála 2:1.