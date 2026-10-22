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Vzepřeli se Klempířovi. Lidé se skládají na oslavy 17. listopadu na Národní třídě

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  15:35aktualizováno  16:28
Lidé zapalují svíčky u památníku 17. listopadu na Národní třídě při...

Lidé zapalují svíčky u památníku 17. listopadu na Národní třídě při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva. (17. listopadu 2023) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Lidé zapalují svíčky u památníku 17. listopadu na Národní třídě při...
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Lidé zapalují svíčky u památníku 17. listopadu na Národní třídě při...
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Spolek Díky, že můžem vypsal sbírku na hojně navštěvovanou vzpomínkovou akci Korzo Národní, kterou každoročně pořádá 17. listopadu. Učinil tak kvůli kroku ministra kultury Oty Klempíře, jenž spolku odebral dotace. Peníze hodlá přispět například končící senátorka Miroslava Němcová (ODS) a k zapojení do sbírky vyzvala také místopředsedkyně Sněmovny Barbora Urbanová (STAN).

„Podpořte oslavy sametové revoluce. Nezůstávejme stranou. Demokracie stojí na každém z nás,“ píší tvůrci sbírky, kteří vybrané peníze chtějí využít na přípravu oslav, především na technické zajištění a program Korza Národní.

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„Akci nepřipravujeme agenturně a podpora dodavatelů, účinkujících a desítek dobrovolníků snižuje cenu v zásadě na nutné produkční náklady. I díky tomu můžeme oslavy svobody otevřít na Národní všem zdarma,“ dodávají organizátoři.

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K finanční podpoře akce vyzvala na čtvrteční tiskové konferenci hnutí STAN i Urbanová, podle níž se o podporu akce budou muset zasadit sami občané. „Vláda, ve které sedí několik spolupracovníků StB, nedá peníze na oslavy 17. listopadu,“ kritizuje poslankyně.

Pomůžou i kraje

Podporu avizovala také Miroslava Němcová nebo hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (Naše Česko). Právě jižní Čechy už na financování akce vyčlenili 300 tisíc korun. „Připomínka listopadových událostí přece není nějakou lokální pražskou akcí. Je záležitostí nás všech,“ zdůvodňuje dar Kuba. K podpoře sbírky vyzval například i režisér Jan Hřebejk.

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Situaci chce řešit i Středočeský kraj. „Chopíme se toho. Předložím schválení podpory v úterý na radu kraje. Ale pak si kladu otázku, od čeho ministerstvo kultury vlastně máme?,“ uvedla pro redakci iDNES.cz hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Podle Peckové není 17. listopad a Národní třída jen o návštěvě této ulice, ale také o tradici důležitou pro celé rodiny. „Svoboda a demokracie nejsou pak prázdná slova, ačkoliv by si to někteří jistě přáli. Nepodpořit takovou akci ze strany ministerstva kultury je vážně ostuda,“ dodala Pecková.

Pomoci se nebrání ani jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), situaci však vnímá složitěji. „Abychom mohli jakoukoli finanční podporu poskytnout, musíme mít na projekt žádost o dotaci. Žádnou teď nemáme, ale je možné ji podat do konce října,“ napsal ve vyjádření pro iDNES.cz.

Spolek podmínky nesplňuje, zopakoval Klempíř

Sbírka reaguje na počínání ministra kultury, jehož rezort letos dotace spolku Díky, že můžeš nevyplatí. Důvodem je podle Klempíře to, že organizace nesplňuje dotační podmínky.

„Není to o tom, že bych jim nechtěl dát peníze. Ministerstvo posuzovalo pouze to, zda projekt splňuje podmínky konkrétní dotační výzvy, do které byla podána žádost. Tato výzva je určena na připomínání významných výročí, která se vztahují k celým desetiletím od vzniku určité události nebo instituce. Letošní oslavy 17. listopadu tuto podmínku nesplňují, protože od roku 1989 uplynulo 37 let,“ řekl Klempíř v rozhovoru pro iDNES.cz.

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Tato podmínka však platila i v předchozích letech a žádný z bývalých ministrů kultury přesto k nevyplacení podpory nepřistoupil. Klempíř však míní, že pravidla mají platit pro všechny. „Chápu, že organizátoři mohou být nespokojení a mohou mě za to kritizovat. Ale nemohu jednou říkat, že požaduji transparentní dotační systém, a podruhé udělat výjimku podle toho, o jakou akci jde,“ uvedl.

Své argumenty Klempíř ve čtvrtek znovu zopakoval ve videu na sociální síti X. „K těm propíraným dotacím na Národní řeknu asi tolik. Společnost Korzo Národní dotační podmínky nesplňuje. Platí, že společenský význam akce, její tradice ani návštěvnost nemohou nahradit splnění podmínek dotační výzvy,“ zdůraznil ministr.

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V příspěvku se také opřel do jihočeského hejtmana, který ze situace podle něj profituje. „Doufám, že teď je to jasné všem. I panu Kubovi, který si na tom dělá laciné politické body,“ dodal Klempíř.

Na akci osobně přesto plánuje zajít. „Proč bych nešel, půjde tam vláda, takže samozřejmě,“ reagoval na dotaz. Dodal také, že 17. listopad je pro něj slavné až okultní datum, jež si pamatuje i díky prvnímu koncertu kapely J.A.R., které byl po dlouhá léta členem.

Výkonná ředitelka Díky, že můžem Bára Stárek se ve středu v reakci pro iDNES.cz vůči Klempířovým výrokům vymezila. Spolek podle ní rozhodnutí o nepřidělení financí bere na vědomí, zásadní výhrady má ale k načasování i celkovému způsobu komunikace ze strany resortu. Organizátoři se důrazně ohradili také proti ministrovu označení akce za „soukromý a napůl dotační byznys“.

Souhlasíte se zamítnutím dotace pro akci Korzo Národní?

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