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Pětistovka pro Oldu. Lidé vybrali na oslavy revoluce přes šest milionů, připomínají Klempíře u StB

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  14:54
Lidé zapalují svíčky u památníku 17. listopadu na Národní třídě při...

Lidé zapalují svíčky u památníku 17. listopadu na Národní třídě při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva. (17. listopadu 2023) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Lidé zapalují svíčky u památníku 17. listopadu na Národní třídě při...
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Den boje za svobodu a demokracii na Národní třídě a hromadný zpěv hymny. (17....
Lidé zapalují svíčky u památníku 17. listopadu na Národní třídě při...
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Na projekt Korzo Národní, který připomíná události 17. listopadu na pražské Národní třídě, lidé ve sbírce k dnešním 13:30 přispěli více než šesti miliony korun. Organizátoři z iniciativy Díky, že můžem ve středu vyhlásili plánovanou sbírku. Jejich projekt nezískal letos podporu od ministerstva kultury.

Organizátoři už ve čtvrtek uvedli, že se akce uskuteční 17. listopadu v plném rozsahu. Vybraná částka převyšuje výnosy sbírek z minulých let i minulé dotace od státu, plyne z informací, které za iniciativu poskytla Pavla Umlaufová.

V roce 2023 takzvaná Korzo sbírka na stejné darovací platformě vynesla asi 93 360 korun, o rok později 128 800 korun a v roce 2025 to bylo 280 980 korun. Další formy podpory tvoří přímo v den oslav Online svíčka a Kasičky na ulici.

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„Z příspěvků od veřejnosti a individuálních dárců je Korzo Národní dlouhodobě financováno přibližně ze 30 procent,“ uvedla Umlaufová. Peníze od veřejnosti jsou kvůli absenci dotace ministerstva kultury podle ní letos klíčové.

Současný výnos sbírky je také více než dvakrát vyšší než částka 2,7 milionu korun, kterou organizátorům v uplynulých třech letech celkem přidělilo ministerstvo kultury. Podle čtvrtečního vyjádření ministerstva se v roce 2023 jednalo o dotaci 500 tisíc korun, 1,5 milionu korun v roce 2024 a 700 tisíc korun loni.

Kromě jednotlivců na sbírku přispívají i samosprávy. Akci podpořil Jihočeský kraj, Praha 7 či Liberecký kraj. „17. listopad 1989 je pro mě jedna z nejvýznamnějších událostí našich moderních dějin, která zásadním způsobem změnila životy několika generací v naší zemi. Proto také považuji za důležité si Den boje za svobodu a demokracii důstojným a odpovídajícím způsobem připomínat. Společně s dalšími radními jsme se tak rozhodli podpořit částkou 100 tisíc korun spolek Díky, že můžem, který oslavy pořádá,“ uvedl na síti X liberecký hejtman a nově zvolený senátor Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

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Jihočeský kraj se po Klempířově vyjádření o neudělení dotace ve čtvrtek rozhodl podpořit Korzo Národní částkou 300 tisíc korun. Akce má podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (Naše Česko) celorepublikový význam, proto vyzval další samosprávy k tomu, aby se k podpoře přidaly.

Podle ministerstva kultury projekt nesplnil podmínky pro dotaci. Dotační program podle ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) pamatuje pouze na kulatá výročí v řádu celých desetiletí, což letošní 37. výročí událostí z roku 1989 nesplňuje. V minulých letech akce od ministerstva dostala stovky tisíc až 1,5 milionu korun.

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Řadu lidí k darování motivovala právě skutečnost, že resort kultury na oslavy 17. listopadu nepřispěl. Na protest tak vznikla neformální sbírka s názvem 500 pro Oldu, která odkazuje k částce, kterou Klempíř třikrát obdržel za pomoc Státní bezpečnosti.

Příspěvky ve výši 500 korun tak často doprovázejí vzkazy, které na někdejší spolupráci Klempíře s StB upozorňují. „Tak pošlu aspoň 500 korun, tolik totiž bral Olda (Oto Klempíř) za jedno udání. To je myslím dost symbolické. Ota udával kamarády estébákům. My oslavíme svobodu,“ napsal jeden z uživatelů, jehož vzkaz záhy řada uživatelů následovala.

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Klempíř před lety časopisu Reflex přiznal, že podepsal spolupráci s komunistickou tajnou policií, která ho v letech 1984 až 1985 evidovala pod krycím jménem Olda. Tvrdí, že byl ke spolupráci přinucen nátlakem.

„Oni vás dokázali tak vystrašit. Mě vystrašili k smrti. Straší vás sami sebou, straší vás rodinou. Mamka to odnese a tak dále, a já tomu tehdy podlehl,“ prohlásil Klempíř v roce 2019 v pořadu na webu Reflex.cz, když vzpomínal na praktiky Státní bezpečnosti.

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