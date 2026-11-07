Do vězení jdou někdejší poslanec, europoslanec a boss liberecké ČSSD Robert Dušek, bývalý krajský radní za ČSSD Martin Sepp, stavitel Jan Imlauf a jeho podřízený Marek Kuthan.
Od počátku podvodů z roku 2008 uplynulo už osmnáct let, od obvinění 11 let. Zákulisí případu odkrývá pravomocný rozsudek Vrchního soudu v Praze, který má iDNES.cz k dispozici.
Chrastavské termální lázně byly něco jako Potěmkinova vesnice. Žádný termální pramen tam nebyl a není. Normálně tam ohřívali vodu z řadu a házeli do ní koupenou sůl.