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Konec dotační mafie ze severu. Do vězení nastoupili bývalý europoslanec i stavitelé

Tomáš Lánský
  10:00
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Termální ráj v Chrastavě fungoval jen chvíli, než se přišlo na to, že celý jeho vznik doprovázela korupce a předražování. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Měli čerpat léčivou horkou vodu z podzemí do nových lázní, místo toho ale čerpali stovky milionů korun z evropských dotací do vlastních kapes. V minulých dnech nastoupili do vězení čtyři hlavní aktéři jedné z největších korupčních kauz na severu Čech, v níž soudy potrestaly celkem deset lidí. Za mříže nyní zamířili další.

Do vězení jdou někdejší poslanec, europoslanec a boss liberecké ČSSD Robert Dušek, bývalý krajský radní za ČSSD Martin Sepp, stavitel Jan Imlauf a jeho podřízený Marek Kuthan.

Od počátku podvodů z roku 2008 uplynulo už osmnáct let, od obvinění 11 let. Zákulisí případu odkrývá pravomocný rozsudek Vrchního soudu v Praze, který má iDNES.cz k dispozici.

Chrastavské termální lázně byly něco jako Potěmkinova vesnice. Žádný termální pramen tam nebyl a není. Normálně tam ohřívali vodu z řadu a házeli do ní koupenou sůl.

Jaroslav Tauchmaninvestigativní novinář z portálu Náš Liberec

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