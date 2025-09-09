Tiskové konference se kromě Válka a Poloučka zúčastní také Marek Babjuk, který je přednostou urologické kliniky. Polouček šéfuje také Nemocnici Na Homolce. Tu přebíral po korupční aféře jejího předchozího ředitele Vladimíra Dbalého.
V rozhovoru pro iDNES.cz Polouček připustil, že by se mohly obě nemocnice v blízké budoucnosti sloučit. „O tom se mluví už 20 let. Jsme blízko u sebe. Nabízí se to. Všechno má svá pro a proti. Dokážu si tu situaci představit, ale je to rozhodnutí ministerstva zdravotnictví a byl by to obrovský závazek,“ řekl Polouček.
Válek už v minulosti uvedl, že od nového ředitele Motola bude chtít pravidelnou zpětnou vazbu ohledně fungování nemocnice. Sám Polouček připomíná, že nemocnici zatím řídí v krizovém režimu se svým týmem.
Věřím, že kauza péči neovlivní. Nový ředitel Motola nejen o korupčním skandálu
Korupční kauza Motol vypukla v pondělí 24. února 2025. Stíhaní lidé podle kriminalistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu systematicky a dlouhodobě zneužívali procesy při zadávání nemocničních veřejných zakázek.
Mezi zadrženými je mimo bývalého ředitele Ludvíka i jeho náměstek Pavel Budinský. Ve vazební věznici byl do srpna také vlivný advokát Miroslav Jansta. Na svobodu se dostal poté, co složil patnáctimilionovou kauci.
V Motole se krade! varovali hned dvakrát ministra. Válek však tvrdil, že nic netušil
Válek hned po razii oznámil, že neměl nikdy žádné indicie, které by naznačovaly, co se v nemocnici děje. Jeho resort ale přesto už dříve přijal minimálně dva podněty upozorňující na možné porušování zákonů při rekonstrukci Modrého pavilonu, což je jedna ze zakázek, kvůli níž jsou manažeři nemocnice v kauze Motol stíhaní.
4. srpna 2025