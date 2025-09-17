Domy, auta i hodinky. Policisté v kauze Motol obstavili majetek už za 230 milionů

Policisté již v kauze ovlivňování zakázek v pražské motolské nemocnici zajistili majetek v hodnotě 230 milionů korun. Obstavili jmění někdejšího náměstka Pavla Budinského, advokáta Miroslavy Jansty a nově i bývalého ředitele Miloslava Ludvíka. Zajistili jej i v zahraničí, píše web iRozhlas.cz. V případu kriminalisté stíhají 18 lidí.
Magnáti z Motola. Miloslav Ludvík (vlevo) a Pavel Budinský.

Magnáti z Motola. Miloslav Ludvík (vlevo) a Pavel Budinský. | foto: koláž iDNES.cz

„Nemohu se vyjadřovat, co bylo konkrétním osobám zajištěno, obecně došlo k zajištění zejména nemovitostí, osobních vozidel, bankovních účtů a dalších cenností (například hodinek) v celkové výši asi 230 milionů korun,“ sdělila dozorující státní zástupkyně Zdeňka Pavlásková z Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). Ludvík si proti zajištění majetku podal stížnost.

V Motole se krade! varovali hned dvakrát ministra. Válek však tvrdil, že nic netušil

Web iRozhlas.cz uvedl, že Ludvíkovi obstavili policisté rodinný dům, který vlastní společně se svou ženou, blízké pozemky, cenné papíry i bankovní účet vedený na manželku. Ludvíkova právní zástupkyně Simona Kadlecová však řekla, že na účet šly primárně prostředky z příjmů paní Ludvíkové.

Policie podle ní zajistila téměř veškerý majetek bývalého ředitele nemocnice a jeho rodiny, proti čemuž podal blanketní stížnost. Advokát Josef Monsport doplnil, že podle jeho názoru se vyšetřovatelé snaží vytvářet na Ludvíka tlak, aby začal spolupracovat.

Obviněný Jansta zaplatil kauci a propustili ho z vazby. Jsem rád, řekl

Kriminalisté tvrdí, že Ludvík a Budinský se nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale i úklidové služby či řemeslnické práce. Odevzdávání části peněz bylo údajně předem dohodnutou podmínkou pro platnost příslušných smluv.

Mezi stíhanými jsou i dva představitelé stavební firmy Geosan Group - bývalý generální ředitel a spolumajitel Luděk Kostka a obchodní ředitel firmy Ivan Havel. Právě oni podle policie dojednávali s Ludvíkem a Budinským dotační podvod.

Motol se spojí s Nemocnicí Na Homolce, oznámil Válek

Obviněný je rovněž advokát Miroslav Jansta, který byl na začátku srpna propuštěn z vazby. Podle policie pomáhal Ludvíkovi a Budinskému s praním špinavých peněz.

Ludvík i Budinský zůstávají ve vazbě, jejich stížnosti pražský městský soud zamítl. U Ludvíka soud vyhověl státní zástupkyni a rozšířil vazební důvody vedle obavy z útěku i o obavu z pokračování v trestné činnosti.

