Ústavní soud zdůraznil, že i když byl v řízení klíčovým důkazem deník bývalého ředitele nemocnice Vladimíra Dbalého, nešlo o jediný podklad. Soud stížnosti vyhodnotil jako zjevně neopodstatněné, vyplývá z usnesení v soudní databázi, na které ve středu upozornila Česká televize (ČT).
„Orgány činné v trestním řízení jeho obsah bez dalšího nepřevzaly, ale podnikly další kroky k ověření jeho obsahu. Orgány činné v trestním řízení prokázaly, že stěžovatelé věděli a chtěli, případně byli srozuměni s tím, že se dopouští protiprávního jednání a že porušují zákonem chráněné zájmy,“ stojí v usnesení.
|
Bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce trest u Nejvyššího soudu nezvrátil
Argumenty odsouzených ÚS označil za „ryzí skutkovou polemiku“, na kterou nemůže přistupovat, protože by vykročil ze své role. ÚS připustil, že řízení trvalo dlouho, trestní stíhání začalo už v roce 2014. Vzhledem ke složitosti případu však nešlo o nepřiměřenou délku.
„Samotný stručný popis trestné činnosti ukazuje, že nešlo o běžnou, ale mimořádně složitou, spletitou a sofistikovanou trestní činnost, kde každý krok měl svůj význam a kde každá osoba sehrála svoji roli. Ústavní soud nenabyl dojmu, že by orgány činné v trestním řízení postupovaly liknavě,“ uvedli ústavní soudci v usnesení.
|
Dbalý byl i přes užívání kokainu a alkoholu příčetný, uvedli znalci
Součástí odmítnuté skupiny stěžovatelů nebyl ředitel Dbalý, jenž si vyslechl desetiletý trest vězení a už dříve se dostal podmínečně na svobodu. Usnesení ÚS je anonymizované, z kontextu však plyne, že stížnosti podali Pavel Kocourek, Josef Veselý a Jozef Kalavský.