Firmu totiž podle policistů ovládal úředník, bez jehož razítka nemůžete začít stavět. Firma sice oficiálně patří jeho bratrovi a úředníkově partnerce, ale ve skutečnosti úředník projekty dopravních a železničních staveb kreslil sám a sám sobě je pak povoloval. Šlo o desítky staveb od oprav silnic a křižovatek, přes stavby semaforů až po obří dopravní stavby, uzavírky silnic či změny značení.
Stavebníkům vždy doporučil, aby si najali právě tuto firmu a od ní projekt nechali nakreslit. Společnost takto za deset let vystavila podle policie téměř 3,5 tisíce faktur. Obviněno v souvislosti s úplatky a praním špinavých peněz je šest lidí a dvě firmy.
„Měli vystupovat jako organizovaná zločinecká skupina s jasně definovanou strukturou a rozdělenými rolemi.“