Historik: Ve svatováclavské koruně může být trn z Ježíšovy trnové koruny. Ověříme to

Korunovační klenoty naposledy sloužily svému účelu 7. září 1836, kdy byl inaugurován českým králem Ferdinand Dobrotivý. Jeho nástupce František Josef I. ani poslední rakouský panovník Karel I. korunováni nebyli. Než prezident Petr Pavel rozhodl, že korunovační klenoty budou k vidění každý rok, ukazovaly se tyto symboly české státnosti jen ojediněle. Jak často vlastně?

Počítáme-li jenom výstavy z 20. století, bude to pošestnácté. Korunovační klenoty byly vystaveny v letech 1929, 1945, 1955, 1958, 1968, 1975, 1978, 1993, 1998, 2003, 2008, 2013, 2016, 2018 a 2023.

Václav IV. jako první porušil nařízení svého otce Karla IV. o trvalém uložení korunovačních klenotů v Praze a převezl je v roce 1419 z katedrály sv. Víta na hrad Karlštejn. Tam byly až na výjimky celá dvě staletí, do roku 1619…

Tehdy se s nimi ještě docela dost hýbalo. Kupříkladu císař Zikmund je odvezl do Uher, do Budína, aby je ochránil při vypuknutí husitské revoluce. Předtím naopak Češi ukradli uherskou korunu, a jak ji vezli, asi zkřivili kříž. A vědci teď bádají, jestli to má symbolický význam, když Kristus zemřel na kříži… Za husitských válek byly české korunovační klenoty vráceny na Karlštejn a od roku 1448 se chvilku nacházely i ve Velharticích u Menharta z Hradce. Také v době třicetileté války (1618–1648, pozn. red.) byly korunovační klenoty odvezeny, a to do Českých Budějovic. Pak se vrátily do Prahy, než je až do roku 1791 uložili ve Vídni v císařské klenotnici. A vždy, když byla korunovace českých panovníků, pouze je do Čech přivezli a hned zase vrátili do Vídně (v roce 1866 během prusko-rakouské války odvezli klenoty do Vídně v bedně pod uhlím na tendru parní lokomotivy, aby nepadly do rukou pruského krále Viléma I., pozn. red.).