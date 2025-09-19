Sedm klíčů otevřelo prokletý poklad. Do kdy jsou vystaveny české korunovační klenoty

Kdy budou vystaveny korunovační klenoty 2025?
Slavnostní výstava České korunovační klenoty: Poklad v temnotě začala ve čtvrtek 18. září. Otevřená bude do pondělí 29. září 2025, vždy od 9 do 17 hodin, a to ve Vladislavském sále Starého královského paláce na Pražském hradě.
Otevřená je pro veřejnost a vstupenky nejsou – návštěvníci mohou klenoty vidět zdarma. Vzhledem k očekávanému zájmu je ale třeba počítat s dlouhými frontami.
Stovky lidí čekaly v od brzkého rána ve frontě před vstupem do Vladislavského sálu na Pražském hradě, aby spatřily české korunovační klenoty. (17. září 2025)
Jak se dostat na výstavu korunovačních klenotů?
Nejlépe od tramvaje z Malostranského náměstí nebo od metra Malostranské náměstí nahoru na Hradčanské náměstí. Odtamtud návštěvníci procházejí brankou do Jižních zahrad a následně přes Býčí schodiště až na III. nádvoří do Starého královského paláce. Na trase jsou k dispozici toalety, drobné občerstvení i šatna.
Osoby na invalidním vozíku s jedním doprovodem se na výstavu dostanou přímo ze III. nádvoří.
|
Budík ve čtyři a pak na Hrad. Češi obdivují korunovační klenoty, fronty jsou kratší
Kdo vlastní sedm klíčů k pokladu?
Korunovační klenoty jsou uloženy v Korunní komoře chrámu sv. Víta. Komora je opatřena sedmi zámky a k jejich otevření je potřeba sedm klíčů, které symbolizují odpovědnost a kontrolu nad tímto národním pokladem. Tato tradice vznikla v roce 1791 a klíče vlastní vždy sedm klíčníků, kterými jsou:
- Prezident České republiky
- Předseda vlády
- Předseda Senátu Parlamentu ČR
- Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
- Pražský arcibiskup
- Pražský primátor
- Probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta
Vyzvednávání korunovačních klenotů z Korunní komory svatovítské katedrály 15. září 2025
Jak se korunovační klenoty převážejí?
Proces, jak se korunovační klenoty dopravují ze Svatovítské katedrály do Vladislavského sálu, je promyšlenou operací, která probíhá za přísných bezpečnostních opatření. Pro přepravu se používá speciálně navržený a chráněný trezor. Celou akci mají na starosti klíčníci a ozbrojená stráž, aby se zajistila maximální ochrana tohoto pokladu.
Jak jsou korunovační klenoty cenné?
Častou otázkou je, jakou cenu má svatováclavská koruna a další části pokladu. Je důležité si uvědomit, že korunovační klenoty nemají žádnou spočitatelnou tržní hodnotu. Jsou kulturní, historický a symbolický poklad, jehož význam je skutečně nevyčíslitelný.
|
Davy dětí s mobily oblehly korunovační klenoty, pak je překvapil prezident
Svatováclavská koruna a další klenoty jsou symbolem české státnosti, suverenity a tradice. Je to památka na naši bohatou historii, která se nedá vyjádřit penězi. Je možné je vidět jen při významných příležitostech, jako je právě tato výstava.
České korunovační klenoty zdobí celkem 91 drahokamů a 20 perel, mezi nimiž dominují diamanty. Jsou součástí svatováclavské koruny, královského žezla a královského jablka.
Svatováclavská koruna
Jde o nejstarší a nejdůležitější část souboru. Nechal ji zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem v roce 1347, je tak jednou z nejstarších dochovaných královských korun v Evropě.
Na křížku na vrcholu koruny je dodnes vyryt latinský nápis HIC EST SPINA DE CORONA DOMINI (Zde je trn z koruny Páně).
Původně prý byl na její špici trn z Kristovy koruny. Podle legendy je s korunou spojená kletba, která říká, že kdokoli si ji neoprávněně nasadí na hlavu, zemře do jednoho roku. Během druhé světové války si ji prý nechal nasadit zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, který byl následně v roce 1942 zavražděn.
Věděli jste, že korunovační koruna váží úctyhodných dva a půl kilogramu?
Svatováclavskou korunu zdobí 19 safírů, 44 spinelů, jeden rubín, 20 perel a 20 diamantů. Tyto drahokamy pocházejí z Evropy a Asie a byly do koruny zasazeny postupně v průběhu staletí.
Královské žezlo a jablko
Tyto symboly moci jsou o něco mladší, pocházejí z doby vlády Rudolfa II. Žezlo je bohatě zdobené drahými kameny a perly a královské jablko má na svém povrchu reliéfy znázorňující biblické scény, jako je stvoření světa.
Korunovační plášť
Pochází z 17. století a je zhotoven z hedvábného brokátu.
Korunovační kříž
Obsahuje části relikvií, které jsou historicky velmi cenné.
Korunovační klenoty neměly vždy stálý domov
Během staletí putovaly po různých hradech, aby byly chráněny před nebezpečím, například před husitskými válkami. Byly uloženy na hradech jako Karlštejn, ale také ve Vídni nebo v Českých Budějovicích. Po osamostatnění Československa v roce 1918 však získaly útočiště na Pražském hradě.
A díky nově zavedené tradici je mohou návštěvníci pravidelně vidět. Výstava korunovačních klenotů by se měla konat každoročně, vždy na přelomu září a října, u příležitosti Dne české státnosti.