Budík ve čtyři a pak na Hrad. Češi obdivují korunovační klenoty, fronty jsou kratší

Matyáš Müller
  10:23
Vystavené korunovační klenoty může opět obdivovat široká veřejnost. Někteří čekali ve frontě na Hradě od brzkých ranních hodin, neodradily je již poměrně nízké zářijové teploty ani mrholení. Jedna ze skupin přijela na pražské Hradčany vlakem až z Moravy. Svatováclavskou korunu s žezlem a jablkem nejprve viděli školáci, pro ostatní lidi se výstava otevřela ve čtvrtek ráno.
Stovky lidí čekaly v od brzkého rána ve frontě před vstupem do Vladislavského...

Stovky lidí čekaly v od brzkého rána ve frontě před vstupem do Vladislavského sálu na Pražském hradě, aby spatřily české korunovační klenoty. (17. září 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Stovky lidí čekaly v od brzkého rána ve frontě před vstupem do Vladislavského...
Stovky lidí čekaly v od brzkého rána ve frontě před vstupem do Vladislavského...
Stovky lidí čekaly v od brzkého rána ve frontě před vstupem do Vladislavského...
Stovky lidí čekaly v od brzkého rána ve frontě před vstupem do Vladislavského...
52 fotografií

Půl deváté ráno, do oficiálního otevření výstavy korunovačních klenotů zbývá necelá půlhodina. Fronta v Jižních zahradách Pražského hradu čítá několik desítek lidí. Přesto ti úplně první čekají podle svých slov už od brzkých ranních hodin.

„Dneska jsem přišel až ve čtvrt na šest,“ říká pan Pavel, který je v úplném čele fronty. „Loni jsem tu byl o dvě hodiny dřív,“ usmívá se. Cestu ale neměl dlouhou. Přijel z pražských Strašnic.

Na Pražském hradě proběhlo slavnostní zahájení výstavy českých korunovačních klenotů. (16. září 2025)

Stovky lidí čekaly v od brzkého rána ve frontě před vstupem do Vladislavského sálu na Pražském hradě, aby spatřily české korunovační klenoty. (17. září 2025)

Skupinka lidí za ním to měla o dost dál. „My jsme z Děčína,“ hlásají hrdě. Přijeli kolem šesté ráno. Ani oni ale nejsou nejdéle cestující ze začátku fronty. Další čekající přicestovali až z Moravy. Jeli rovnou, v Praze ani nepřespávali, čemuž také odpovídá čas jejich budíčku.

„Přijeli jsme ráno, takže jsme odjížděli vlakem o půl páté,“ líčí. „My se tady spolu známe. Stejně jsme tu čekali loni,“ popisují svoje každoroční dobrodružství.

Davy dětí s mobily oblehly korunovační klenoty, pak je překvapil prezident

Přestože všichni v čele fronty vstávali v brzkých ranních hodinách, shodnou se na tom, že letošní počty čekajících návštěvníků se s těmi v minulých letech nedají srovnat. „No jéje. V pět hodin tu dřív bylo to, co tu je teď. A pak se to ještě rozrůstalo,“ rozhazují rukama. I když od začátku rozhovoru dorazili i další zájemci o výstavu, jedná se maximálně o jednotky lidí.

Stovky lidí čekaly v od brzkého rána ve frontě před vstupem do Vladislavského sálu na Pražském hradě, aby spatřily české korunovační klenoty. (17. září 2025)
Stovky lidí čekaly v od brzkého rána ve frontě před vstupem do Vladislavského sálu na Pražském hradě, aby spatřily české korunovační klenoty. (17. září 2025)
Stovky lidí čekaly v od brzkého rána ve frontě před vstupem do Vladislavského sálu na Pražském hradě, aby spatřily české korunovační klenoty. (17. září 2025)
Stovky lidí čekaly v od brzkého rána ve frontě před vstupem do Vladislavského sálu na Pražském hradě, aby spatřily české korunovační klenoty. (17. září 2025)
Stovky lidí čekaly v od brzkého rána ve frontě před vstupem do Vladislavského sálu na Pražském hradě, aby spatřily české korunovační klenoty. (17. září 2025)
52 fotografií

Zájemce o klenoty neodradil ani déšť. „První kapky začaly padat někdy kolem čtvrté, to jsem zrovna vstával,“ popisuje pan Pavel. Potom se sice rozpršelo víc, nebylo to podle jeho slov ale nic hrozného.

„Dobré bylo, že jsme se mohli schovat pod oblouk,“ pochvaluje si. Brzy ráno byly totiž Jižní zahrady ještě zavřené a ti úplně první příchozí museli čekat venku na Hradčanském náměstí.

Půjdete si letos prohlédnout korunovační klenoty?

celkem hlasů: 1391

Rezervovat vstupenky předem není možné

Celkově si ale letošní organizaci výstavy návštěvníci pochvalují. „Loni se chodilo z druhé strany. A minule se mi stalo, že jsem dvě hodiny čekal jinde, než jsem měl,“ směje se pan Pavel. Nyní prý pomohl i dobrý popis místa na internetových stránkách Hradu. To skupinka z Moravy takový dojem neměla. „Kdybychom se nezeptali, tak to hledáme určitě delší dobu,“ přiznávají.

Tradice vystavování korunovačních klenotů sahá do první republiky. První veřejná expozice se konala v roce 1929 při příležitosti 1000. výročí smrti svatého Václava. Klenoty byly zpřístupněny i po druhé světové válce v roce 1945, dvakrát v 50. letech, v přelomovém roce 1968 i za normalizace.

Od vzniku samostatné České republiky do loňska byly klenoty k vidění osmkrát – dvakrát za prezidentů Václava Havla a Václava Klause a čtyřikrát za Miloše Zemana. Současný prezident Petr Pavel loni rozhodl, že se budou vystavovat každý rok. Dříve tomu bylo hlavně při významných výročích.

Výstava potrvá do 29. září. Vstup je zdarma a otevřeno bude vždy od 9:00 do 17:00. Pořídit či rezervovat vstupenky předem není možné. Letošní výstava má podtitul Poklad v temnotě v souvislosti s osmdesátým výročím konce druhé světové války. Spolu s klenoty si mohou návštěvníci prohlédnout také unikátní archiválie spojené s tímto obdobím.

Kudy na Hrad za klenoty

Královská koruna, jablko a žezlo budou od čtvrtka 18. do pondělí 29. září od 9 do 17 hodin vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu.

Návštěvníci mohou přicházet na výstavu z Hradčanského náměstí brankou do Jižních zahrad a pokračovat přes Býčí schodiště až na III. nádvoří do Starého královského paláce. Na trase jsou k dispozici toalety, drobné občerstvení i šatna.

Lidé na invalidním vozíku (při prokázání se platným průkazem ZTP či ZTP/P, s jednou osobou doprovodu) se na výstavu dostanou přímo ze III. nádvoří.

Vstoupit do diskuse (29 příspěvků)

Nejčtenější

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy

Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy konzervativního aktivisty a podporovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa – Charlieho Kirka....

Dan Brown na Hradě posnídal s Petrem Pavlem. Prahu miluju, vyznal se spisovatel

Americký spisovatel Dan Brown, jehož nový bestseller Tajemství všech tajemství se odehrává v Praze, zavítal na Hrad. Setkal se tam s prezidentem Petrem Pavlem. Slavný romanopisec si ve videu na...

18. září 2025  11:10

Letadlo plné turistů kroužilo dvacet minut nad Korsikou. Dispečer usnul

Cestující na palubě letadla směřujícího z Paříže na Korsiku měli netradiční cestovní zážitek. Museli totiž kroužit asi dvacet minut nad cílovým letištěm poté, co jeho zaměstnanec letiště usnul...

18. září 2025

Volby 2025: úřady začaly vydávat voličské průkazy. Do kdy se dá získat?

Dovolená nebo pracovní cesta? Pokud víte, že v termínu sněmovních voleb na začátku října nebudete moci přijít do „své“ volební místnosti, požádejte o voličský průkaz. Váš hlas s ním přijmou kdekoli....

18. září 2025

Stát bude po Agrofertu vymáhat přes sedm miliard. Kampaň, reaguje firma

Částka, kterou bude ministerstvo zemědělství vymáhat po firmách z holdingu Agrofert, bude přesahovat sedm miliard korun. Jsou to dotace poskytnuté v letech 2017 až 2021 navzdory střetu zájmů majitele...

18. září 2025  10:58

Stát se vyrovnal s kupci bitcoinů, vyplatil jim desítky milionů korun

Ministerstvo spravedlnosti se vypořádalo s dvěma hlavními skupinami kupců bitcoinů, které úřadu daroval obviněný Tomáš Jiřikovský. První skupině vyplatilo kurzový rozdíl ve výši zhruba 34 milionů...

18. září 2025  10:45,  aktualizováno  10:50

Pětadevadesátiletá žena ubila v domově důchodců spolubydlící opěrkou z vozíku

Policie v New Yorku obvinila pětadevadesátiletou ženu, že v neděli ubila svou o šest let mladší spolubydlící z domova důchodců. Co bylo motivem vraždy, není jasné. Vražednou zbraní se stala součástka...

18. září 2025  10:49

Hřib říká, že má v expertním týmu bývalou eurokomisařku či primátora Varšavy

Aktualizujeme

Jako členy svého expertního týmu představil šéf Pirátů Zdeněk Hřib bývalou komisařku pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerovou z Dánska či primátora Varšavy Rafala Trzaskowského. „Bojovalo proti...

18. září 2025  10:46

Schillerová poráží Fialu. Průzkum ukazuje, jak by dopadly volby na jihu Moravy

Na jižní Moravě by hnutí ANO získalo 30 procent hlasů, druhé SPOLU 20,9 procenta. Více než pět procent hlasů by ještě získaly čtyři volební strany či bloky, a to SPD 13,8 procenta, STAN 10,9...

18. září 2025  10:28

Budík ve čtyři a pak na Hrad. Češi obdivují korunovační klenoty, fronty jsou kratší

Vystavené korunovační klenoty může opět obdivovat široká veřejnost. Někteří čekali ve frontě na Hradě od brzkých ranních hodin, neodradily je již poměrně nízké zářijové teploty ani mrholení. Jedna ze...

18. září 2025  10:23

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

18. září 2025  10:21

Z Brna na obří letiště. Region získá spojení s jedním z největších uzlů světa

Americké Los Angeles, japonské Tokio nebo třeba brazilské Sao Paulo budou pro cestující z jižní Moravy o hodně blíž. Brno aktuálně získává novou leteckou linku do německého Frankfurtu nad Mohanem,...

18. září 2025  10:18

Rakušané chtějí uspat losa Emila a odvézt ho na hranice s Českem

Horní Rakousy se připravují na příchod losa Emila, který je už jen několik kilometrů od jejich hranic. Místní úřady plánují zvíře uspat a přesunout na hranice s Českem. Na Šumavě se Emil bude moci...

18. září 2025  10:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.