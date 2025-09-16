Davy dětí s mobily oblehly korunovační klenoty. Výstava jim oživila vlastivědu

Anna Pařízková
  13:39
Práh Vladislavského sálu na Pražském hradě překročily v úterý dopoledne první skupinky nadšených dětí, aby se podívaly na korunovační klenoty. Výstava s podtitulem Poklad v temnotě láká nejen na svatováclavskou korunu, ale i na unikátní archiválie spojené s druhou světovou válkou. Od čtvrtka bude výstava otevřena i pro další zájemce a turisty.

Žáci a žákyně začali přicházet po 9. hodině. „Moc jsme se těšili, protože je to poprvé, co vidíme korunovační klenoty naživo,“ řekla pro iDNES.cz Anička ze ZŠ na pražském Jarově. „Učili jsme se o nich ve vlastivědě, probíhali jsme historickou část o králích, ale loni jsme sem jít nestihli, takže jsme si to zopakovali ještě letos,“ doplnil ji spolužák Leo.

„Zájem škol napříč Českou republikou byl obrovský, prohlídky byly do pár hodin obsazené,“ uvedl mluvčí prezidenta Petra Pavla Vojtěch Šeliga. To potvrdila také třídní učitelka páťáků, která se svou třídou vkročila do sálu jako první. „Bylo velmi náročné se sem dostat, loni jsem to nestihla, tak jsem ráda, že to letos vyšlo,“ řekla. „Před výstavou jsme si zopakovali historickou část, kterou jsme se učili už loňský školní rok. V rámci opakování učiva tak mají děti jedinečnou možnost klenoty vidět na vlastní oči,“ dodala.

„Já jsem se do Prahy hodně těšila. Ve škole jsme si o klenotech povídali a přijdou mi dost zajímavé. Nejvíce se mi líbí žezlo,“ řekla žákyně Anička ze Základní školy Montessori v Kladně, která čekala se spolužáky ve frontě na prohlídku.

„Vyrazili jsme sem, protože je to pro nás zásadní kus české historie a je to unikátní příležitost klenoty vidět. Hodně jsme si o tom včera povídali a děti se na to moc těší,“ doplnila Aničku její učitelka Lenka Valentová.

Vyzvedli korunovační klenoty, ale jeden z důležitých klíčníků nečekaně chyběl

Letos je výstava s podtitulem „Poklad v temnotě“ v souvislosti s osmdesátým výročím konce druhé světové války. Spolu s klenoty si mohou návštěvníci prohlédnout také unikátní archiválie spojené s tímto obdobím. Osud korunovačních klenotů výstava mapuje od roku 1938, kdy byly tajně převezeny na Slovensko v reakci na zhoršující se vztahy s nacistickým Německem. Po mnichovské dohodě však tehdejší vládní představitelé rozhodli, že bude lepší insignie převézt zpět do Prahy, jelikož na Slovensku panovala protičeská nálada.

Nově objevený podpis

Jednou z vystavených archiválií je speciálně okovaná dubová bedna, která posloužila pro převoz klenotů na Slovensko. Lidé si mohou prohlédnout také pouzdra, ve kterých byly klenoty v bedně uloženy.

„V největší přihrádce truhly leželo pouzdro se svatováclavskou korunou, v zadní části pravděpodobně plášť a žezlo, na boku jablko a polštářek a další textilní součásti. Před převozem bednu uzamkli na čtyři zámky, zapečetili a v automobilu značky Tatra 80 převezli do slovenské Žiliny,“ uvedla pro iDNES.cz kurátorka výstavy a vedoucí Archivu Kanceláře prezidenta republiky Lucie Večerníková.

Skrýše pro korunovační klenoty se hledaly celou válku. Nasadil si Heydrich korunu?

Podle ní bednu vyrobil ve dnech 17. nebo 18. září 1938 truhlář Pavel Marek, který se pod látkové polstrování v truhle podepsal tužkou s datem 18. září 1938. „Je to skutečně ten zhotovitel, kterého známe ze spisových dokumentů od nás z archivu. Kolegové pro účely dnešní výstavy truhlu kompletně rozebrali, zrestaurovali a všechno vyčistili, přičemž u toho objevili ten podpis, takže to bylo i pro nás překvapení,“ uvedla Večerníková s tím, že truhlu letos restaurovali poprvé od roku 1938.

Čidla hlídají teplotu a vlhkost vzduchu

Dominantou výstavy stále zůstávají svatováclavská koruna, jablko, žezlo, kožená pouzdra na ně, poduška pod korunu a korunovační plášť s doplňky. „Klenoty se letos vystavují na nových skleněných stojanech podle návrhu Evy Jiřičné,“ popsal památkář Petr Chotěbor, který se na výstavě podílel jako pracovník odboru památkové péče a spolu se svými kolegy vynášel klenoty z korunní komory a instaloval do vitrín.

Chotěbor také vysvětlil, jakým způsobem památkáři o klenoty pečují. „Klenoty trvale leží v korunní komoře, takže přístup k nim je pouze v případě, že se vynášejí na výstavu. Po ní je kontrolují restaurátoři, aby ověřili, že nedošlo k nějakým změnám,“ řekl.

V trezoru korunní komory i ve vystavovací vitríně jsou čidla, která hlídají teplotu a vlhkost vzduchu. „Podmínky se samozřejmě mění, ale změny musí jít pozvolně, žádné skokové teploty,“ dodal.

Původní karlovské žezlo leží ve Vídni

K užívání koruny tehdy podle památkáře Chotěbora platily speciální podmínky. „Svatováclavskou korunu nechal zhotovit Karel IV. a věnoval ji svatému Václavovi. Původně měla být trvale umístěna na světcově hlavě, tedy na relikviáři s jeho lebkou. Panovník si ji mohl vypůjčit pouze na korunovaci nebo nějakou velkou slavnost, a to za poplatek 200 hřiven stříbra,“ vysvětlil.

Hrad znovu ukáže korunovační klenoty. A přidá výstavu o jejich osudech za války

Ještě v ten samý den do západu slunce musel korunu vrátit a také s ní nesměl opustit Prahu. „To se však dodržovalo jen po určitou dobu, jelikož už za Václava IV. ji převáželi z bezpečnostních důvodů třeba na Karlštejn,“ dodal.

„Jablko a žezlo jsou mladší insignie zhotovené pro Ferdinanda I. z roku 1533-1534. To původní karlovské žezlo se zachovalo, ale stalo se druhotně součástí rakouských arcivévodských insignií, takže je uloženo ve Vídni,“ zdůraznil Chotěbor s tím, že vystavené insignie se ke koruně dostaly až později někdy v 17. století.

Výstava potrvá do 29. září. Vstup je zdarma a otevřeno bude vždy od 09:00 do 17:00. Pořídit či rezervovat vstupenky předem není možné.

Tradice vystavování korunovačních klenotů sahá do první republiky. První veřejná expozice se konala v roce 1929 při příležitosti 1000. výročí smrti svatého Václava. Klenoty byly zpřístupněny i po druhé světové válce v roce 1945, dvakrát v 50. letech, v přelomovém roce 1968 i za normalizace.

Od vzniku samostatné České republiky do loňska byly klenoty k vidění osmkrát – dvakrát za prezidentů Václava Havla a Václava Klause a čtyřikrát za Miloše Zemana. Současný prezident Petr Pavel loni rozhodl, že výstava klenotů bude každý rok.

