Korunovační klenoty zatím tolik netáhnou. Přichází méně lidí než loni

Prezident Petr Pavel rozhodl, že výstava klenotů bude každý rok při příležitosti státního svátku svatého Václava, který připadá na 28. září. Podle kulturní a programové ředitelky prezidentské kanceláře Veroniky Wolf tato změna umožní spatřit korunovační klenoty většímu počtu lidí.

Výstava se letos koná po netradičně krátké době, dříve se korunovační klenoty vystavovaly spíš vzácně, například za deset let prezidenta Miloše Zemana byly k vidění čtyřikrát. Naposledy se výstava konala loni v lednu k 30. výročí vzniku České republiky. „Tím, že korunovační klenoty budou vystaveny každý rok, tak to umožní daleko většímu počtu lidí se na výstavu podívat. Už to nebude ta vysoce exkluzivní záležitost, kdy byly klenoty vystaveny jednou za nějaké časové období jen na pár dnů, tvořily se velké fronty a klenoty nebyly přístupné každému,“ řekla Wolf. Dodala, že kapacitu lidí ve výstavním sále si koordinuje policie.

Kolem 08:00 fronta u vstupu do Jižních zahrad čítala pár desítek lidí a další postupně přicházeli. Muž, který se představil jako Pavel z Prahy, čekal u Pražského hradu od 03:15, ale u špatného vchodu. „V pět mi řekli, že je letos vchod tady,“ řekl u vstupu do Jižních zahrad Hradu. „Jsem tu podesáté, proto mě to překvapilo,“ dodal. Poprvé výstavu klenotů navštívil v roce 1978.

První návštěvníci vstoupili do Vladislavského sálu krátce po 09:00, a to včetně prvních školních tříd. Počet lidí v sále se poté pohyboval kolem stovky a zhruba stejný počet lidí čekal ve frontě kolem 10:00.

Kromě policistů se o bezpečnost na místě starali také vojáci a hradní stráž. Před vstupem do síně s klenoty musí návštěvníci také projít bezpečnostní kontrolou.

Celkem bezpečnostními rámy prošlo za dnešek 2801 lidí, uvedla zástupkyně ředitele odboru komunikace prezidentské kanceláře Karolína Blinková. Srovnatelná návštěva byla první den výstavy klenotů v roce 2018, tehdy je vidělo 3100 lidí, v roce 2016 to bylo 2500 lidí.

Letošní výstava nese podtitul Tajemná síla kamenů a díky holografické animaci návštěvníci uvidí, jaké kameny byly na koruně v roce 1347 při korunovaci Karla IV. Původně bylo na Svatováclavské koruně 13 zelených smaragdů a 60 perel, na konci svého života je nechal Karel IV. vyjmout a korunu nechal osadit modrými safíry. V animaci návštěvníci uvidí původní vzhled koruny.

Vstup na výstavu je z Hradčanského náměstí brankou do Jižních zahrad, přes Býčí schodiště na III. nádvoří a do Starého královského paláce. Výstava bude přístupná denně od 09:00 do 17:00, kromě čtvrtka 19. září, kdy se na ni dostanou jen registrované školní skupiny, a čtvrtka 26. září, kdy se výstava pro veřejnost otevře až ve 13:00.

České korunovační klenoty sloužily jako odznaky vlády a moci českých králů. Souprava zahrnuje Svatováclavskou korunu, královské žezlo, královské jablko, kožená pouzdra na ně, podušku pod korunu a korunovační plášť s doplňky. Korunu nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem v dalším roce.