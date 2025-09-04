Je to známá historka. Nacistický pohlavár Reinhard Heydrich si v roce 1941 nasadil na hlavu svatováclavskou korunu a za to jej stihla smrt. Kletba pro nepovolané.
„V archivu neexistují žádné důkazy, že by si ji někdy nasadil,“ říká vedoucí Archivu Kanceláře prezidenta republiky a spoluautorka nové výstavy Poklad v temnotě Lucie Večerníková. Poklad v temnotě bude provázet letošní výstavu korunovačních klenotů na Pražském hradě, která začne 18. září.
O plánu vědělo jen minimum lidí a po válce vypukla panika, že nacisté klenoty někam zašantročili.