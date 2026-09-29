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Korunovační klenoty se vrátily do katedrály, letos přilákaly desetitisíce lidí

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  10:21
Sedm klíčníků dnes uložilo korunovační klenoty zpět do Korunní komory ve svatovítské katedrále na Pražském hradě. Lidé si klenoty mohli prohlédnout od 15. do 28. září, první čtyři dny byly vyhrazeny školákům. České korunovační klenoty vidělo ve Vladislavském sále Pražského hradu za 14 dní zhruba 36 600 lidí. Z toho asi 9000 bylo žáků škol.

Návštěvnost byla nižší než loni, kdy si klenoty přišlo prohlédnout více než 51 500 lidí. Letošní výstava s podtitulem Habsburkové 500 seznamovala návštěvníky s osudy korunovačních klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn v roce 1526 do konce 18. století.

České korunovační klenoty zahrnují několik významných předmětů. Nejznámější součástí je Svatováclavská koruna, která byla vytvořena pro korunovaci Karla IV. v roce 1347. Kromě koruny zahrnují klenoty také královské žezlo a jablko. (15. září 2026)
Uložení českých korunovačních klenotů po výstavě ve Vladislavském sále Pražského hradu zpět do Korunní komory v katedrále svatého Víta. Zleva prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš (ANO), pražský arcibiskup Stanislav Přibyl a předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). (29. září 2026)
Lidé si prohlížejí české korunovační klenoty. (15. září 2026)
České korunovační klenoty zahrnují několik významných předmětů. Nejznámější součástí je Svatováclavská koruna, která byla vytvořena pro korunovaci Karla IV. v roce 1347. Kromě koruny zahrnují klenoty také královské žezlo a jablko. (15. září 2026)
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Součástí byly také předměty spojené se správou a ochranou klenotů, například historické klíče strážců korunního archivu a korunovačních klenotů, lidé mohli vidět i korunovační roucho z roku 1653. Veřejnosti byla výstava přístupná od soboty 19. září do pondělí 28. září.

Školáci poprvé viděli korunovační klenoty. Čekal jsem magii, ne zlato, divil se třeťák

Klíč od Korunní komory, kde jsou klenoty dlouhodobě uschované, má prezident, premiér, předsedové Senátu a Sněmovny, pražský arcibiskup, pražský primátor a děkan Metropolitní kapituly svatého Víta v Praze. Prezident Petr Pavel předloni rozhodl o tom, že budou klenoty na Hradě vystavovány každoročně u příležitosti státního svátku svatého Václava, který připadá na 28. září.

Měl/a jste letos šanci vidět korunovační klenoty?

Svému účelu korunovační klenoty naposledy posloužily 7. září 1836, kdy byl inaugurován českým králem Ferdinand Dobrotivý. Jeho nástupce František Josef I. ani poslední rakouský panovník Karel I. korunováni nebyli.

Klíčníci vyzvedli korunovační klenoty. Vystaveny budou ve Vladislavském sále

Tradice vystavování korunovačních klenotů sahá do první republiky. První veřejná expozice se konala v roce 1929 při příležitosti 1000. výročí smrti svatého Václava. Klenoty byly zpřístupněny i po druhé světové válce v roce 1945, dvakrát v 50. letech, v přelomovém roce 1968 i za normalizace. Za prezidentů Václava Havla i Václava Klause byly klenoty vystaveny dvakrát, za Miloše Zemana čtyřikrát.

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