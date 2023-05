Korunovace bude skromnější, stejně jako Karel III., říká britský velvyslanec

Jsou to tři měsíce od chvíle, kdy jste po svém příjezdu do Prahy vzbudil pobavení svým pozdravem „Jsem Matt a jsem tu novej“. Pořád si tu ještě připadáte „novej“?

Ještě pořád ano. Ale byl to skvělý začátek a měl jsem velkou radost z toho vřelého přijetí. Dostal jsem mezitím od Čechů spoustu tipů a doporučení, jak se tady zabydlet. Ale zatím jsem tu stále velmi krátce. Také vím, že Česko není jen Praha, a chci se podívat i do ostatních částí země.

Nikdo nám Britům nemusí vysvětlovat, v čem je Cimrman vtipný, vidíme to jasně. Stejně tak, jako Čechy baví britští Monty Python. Klidně by si mohli navzájem psát hry.