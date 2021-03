Děti do klubů či skauta chtějí. Nábor nových členů ale zbrzdila epidemie

Počet skautů a skautek Děti a mládež do 18 let: 46 317

Dospělí nad 18 let: 22 485

18 - 26 let: 8 094

Nad 26 let: 14 391

Minulý rok celkem 67 959 členů Nejpočetnější je věková kategorie od 6 do 15 let, řečí výchovných kategorií tedy světlušky, vlčata a skauti a skautky, těch je nyní 37 940. Přibývají také samotné oddíly, kterých je nyní 2 257. Za minulý rok přibylo 36 nových, které jsou pro mladší členy. Nejvíce skautů a skautek je v Jihomoravském kraji, ve Středočeském kraji a v Praze, nejméně v Karlovarském kraji.