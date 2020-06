Průlom: varování před viry může přijít ze splašků dřív, než se nákaza rozšíří

12:00 , aktualizováno 12:00

Když se blíží orkán nebo povodeň, meteorologové to dokážou předpovědět. Jenže co když se blíží epidemie? Na tu jsme zatím dokázali reagovat, až když začalo přibývat nemocných lidí. Teď to však vypadá, že by bezmoc mohla být u konce.