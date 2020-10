Zaspali jsme, přiznal ministr Zaorálek. Opozice kritizuje oslavy 28. října

Na vládu se valí kritika za zaspanou přípravu na pandemii. Servítky si nebral předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, podle kterého je premiér ubohý a neumí ani náznakem přiznat, že by pochybil.

„Nulová sebereflexe, žádná pokora, jsme rukojmí tohoto egomaniaka, věřím a udělám pro to maximum, že jen do příštích voleb!“ napsal Jurečka v reakci na tiskovou konferenci po jednání vlády o nových opatřeních.

Miroslav Kalousek z TOP 09 se zaměřil na rozpor mezi přísnými opatřeními a plánovanými hradními oslavami 28. října.

„Není možné žádat lidi, aby respektovali opatření, neshlukovali se, aby na bohoslužbách nepřekročili počet 10 osob atd.. a současně uspořádat na Hradě oslavu v počtu stovek osob. Pokud to Zeman s Babišem udělají, znovu lidem oznámí, že pro ně samotné pravidla neplatí,“ napsal na Twitter. Na předávání nepřijde ani rektorka Danuše Nerudová.

Danuse Nerudova @nerudovad Jako rektorka @MENDELUcz říkám, že se předávání vyznamenání na Hradě za daných okolností nezúčastním. Pravidla platí pro všechny stejně, tedy pro občany i prezidenta. Prezident by v tomto měl jít příkladem. oblíbit odpovědět

Uzavření škol a restaurací je likvidační

Do vysílání České televize přišel ministr kultury Lubomír Zaorálek, podle kterého bylo jednání vlády v určitém ohledu divoké. Nejtěžší debata byla podle něj o zavření škol. Ministerstva sice uzavření dlouho odsouvalo, nakonec k tomu ovšem stejně došlo.

„Je evidentní, že u škol se dají velké přenosy doložit. U restaurací byl nastaven režim, který byl pokládán za dobře vytvořený. Prymula přišel se dvěma variantami. Jedna, že by se omezený režim držel, druhá, že se vše uzavře,“ popisoval dění za zavřenými dveřmi Zaorálek. Debata trvala dlouho i proto, že se diskutovalo nejen o zákazech, ale i o kompenzacích.

Martin Baxa @MartinBaxa2 Úplné vypnutí prezenčního vzdělávání je naplnění nejčernějších obav už po pěti týdnech od začátku školního roku a doklad fatálního selhání vlády. Nevidím ani snahu udržet aspoň 1. stupeň ZŠ, kde jsou dopady nejhorší pro žáky i rodiče. Otevřou se školy opravdu začátkem listopadu? oblíbit odpovědět

Právě plán kompenzací už při vyhlašování by chtěla vidět předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, podle které návrhy vláda měla. Jinak jde o likvidaci živobytí občanů. Podobného názoru je i poslanec za ODS Jan Skopeček.

„To je likvidace podnikání v gastronomii. Zatímco při uzavření na jaře mohli podnikatelé sáhnout do rezerv, teď nebudou mít kam. Obecné fráze ministra Prymuly, že se připraví kompenzace, jsou málo. Kompenzace měly představit dnes spolu s restrikcemi, pamatujeme, jak vázly na jaře,“ napsal Skopeček.

Prymulovy tweety ještě před oznámením

Ještě předtím, než vláda vystoupila s finálními výsledky jednání, už byly na oficiálním Twitter ministra Prymuly první informace, jak to bude vypadat. Zaorálek to označil jako špatný způsob komunikace.

„Úplně tomu nerozumím, vrátili jsme se do toho modu, co na jaře. Když se jedná o rozhodnutí takového typu, které má takové dopady, myslím, že i pan ministr měl počítat s tím, že to jednání nebude končit třeba v osm. Je to chyba, protože to nepomáhá pocitu, že vláda situaci kontroluje,“ připustil také Zaorálek.



Na zlepšení komunikační strategie ale vládě podle Zaorálka moc nezbývá. Ve vysílání České televize také připustil, že nemá čisté svědomí.

„V druhé polovině srpna měla vláda postupovat tvrději. Je těžké říkat, že jsme vyhověli náladě veřejnosti, protože vláda náladě veřejnosti podléhat nesmí,“ připustil pochybení vlády Lubomír Zaorálek.

Školy jsou problém pro děti i rodiče

Hledání rovnováhy mezi opatřeními se hledají těžko, upozorňuje Petr Smutný z PwC Česká republika, který je expertem na poradenství firmám v krizi. Restrikce ale těžce dopadnou na zavřené restaurace.

„Hrozí také, že mnoho rodičů bude muset zůstat doma s dětmi z prvního stupně základní školy a tito lidé pak budou chybět v práci. To může omezit nebo dokonce i zastavit výrobu či provoz služeb,“ vyjmenovává Smutný s tím, že vláda promarnila draze koupený čas z jara. Teď mohou na kompenzace peníze státu chybět.

Senátor, bývaly kandidát na prezidenta a expředseda Akademie Věd Jiří Drahoš ještě připomněl otevřenou výzvu, kterou připravil s kolegy z věděcké obce, s poselstvím, aby lidé nezlehčovali koronavirus a vycházeli z vědeckých faktů a z doporučení skutečných odborníků.

„Nosme poctivě roušky, dodržujme hygienická opatření a řiďme se pravidly, která vláda nastavila. Nikomu z nás nejsou opatření omezující náš život příjemná, přesto jsou jedinou cestou, jak situaci zvládnout,“ apeloval.