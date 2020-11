Virolog varuje: Předvánoční nákupy nás mohou vrátit zpátky do kritické situace

Podle Libora Grubhoffera musí být vláda během uvolňování opatření obezřetná a nesmí dát na rady těch, kteří epidemiologii a virologii nerozumí, jak k tomu došlo během rozvolňování v létě. „Neměli bychom dopustit divoký průběh nákazy naší společností, vlastně celou planetou. Týká se to nás všech.“

„Proto bychom měli dbát na to, abychom drželi pandemii na uzdě. To je naprosto nezbytné,“ myslí si virolog. „Na vlastní kůži jsme se o tom přesvědčili přímo u nás, v naší zemi. Když se na krátkou chvíli, v našem případě to byl týden nebo dva, situace zanedbala, tak z toho byl velký malér,“ dodává.

Celý Rozstřel v podcastu:

Jinde to zvládli lépe

Jinde se s nákazou vypořádali o poznání lépe, i když i v dalších evropských zemích počet nakažených roste. „Je pravda, že i země, které se chovaly během léta přiměřeně disciplinovaně, mají zhoršenou pandemickou křivku. Ale když se podíváme na absolutní hodnoty, tak se se jim disciplinované léto vyplatilo, protože kvantitativní údaje jsou u nich nesouměřitelně lepší než u nás.“

Grubhoffer společně s dalšími českými vědci podepsali výzvu Johna Snowa, epidemiologa z 19. století. Jejím cílem je srozumitelné informování veřejnosti založené na aktuálních vědeckých poznatcích. Epidemii je podle nich třeba regulovat až do dostupnosti vakcíny.

Cílem memoranda je zároveň srozumitelné informování veřejnosti založené na aktuálních vědeckých poznatcích. Podle virologa s tím byl v České republice problém. „Celá řada našich spoluobčanů situaci chápat nepotřebuje nebo nechce. Zůstávají na svých pozicích, že se o nic nejedná, což je fatální omyl.“

„Selhání jde ale spíš za našimi politiky, protože ti, vzhledem k tomu, že neměli podobnou zkušenost z minulosti, tak se pustili příliš vehementně do komentování a řízení pandemické šlamastiky, což tomu významně neprospívá,“ kritizuje politickou scénu virolog.

Ředitel Biologického centra Akademie věd se ale na druhou stranu politikům příliš nediví, a to vzhledem k tomu, jaké informace dostávali od některých veřejných lékařských kapacit. „I politici jsou jenom lidé a museli v tom mít zmatek. K situaci se totiž často nepravdivě vyjadřovaly respektované, mnohdy i milované autority.“

Ministr – úředník? Přístup Blatného se mi líbí

K novému ministrovi zdravotnictví má zatím důvěru. „Jeho úřednický přístup se mi vlastně docela zamlouvá. Nemá tendenci o něčem příliš diskutovat a skutečně přednáší závěry a koncepty opřené o své nejbližší odborné spolupracovníky, a to si myslím, že je v pořádku.“

Virologovi se líbí i ministrovy pravidelné tiskové konference a srozumitelné informování veřejnosti. Zamlouvá se mu i PES, tedy nový protiepidemický systém. „Je to hravá pomůcka. Hlavně pro ty, kteří situaci chtějí sledovat. Doufám, že PES bude dostatečně silným hlídačem a že nás nepustí do nižších rizikových stupňů příliš brzy. Protože mám pocit, že systém PES přišel o týden až dva dříve, než měl,“ míní.

Děti ve školách jsou rizikem

Virolog hovořil také o obnovení výuky na základních školách. „Souhlasím s bývalým ministrem Prymulou, že s nástupem dětí do prvních a druhých tříd základních škol se mělo počkat. Podporuji to, aby děti zejména z prvních tříd ve škole byly, a je škoda, že jsme to nedokázali dříve zabezpečit. Ale za současné situace to mohlo být o týden až dva později,“ řekl v Rozstřelu po Skypu.

Rozporuplné odborné názory na to, jak se onemocnění covid-19 projevuje u dětí a jak rizikové je u populace do 12 let, podle profesora Grubhoffera častou matou veřejnost. „Odborníci se totiž nejsou schopni shodnout na tom, zda mají být během rostoucí pandemické křivky otevřeny základní školy nebo alespoň první a druhé třídy.“

„Na jedné straně odborníci tvrdí, že děti nemají receptory ACE2, takže nemohou pomnožit virus a tím pádem pro něj nejsou dostatečně vnímavé, tedy ani nejsou nebezpečné. Podle těchto výzkumů bylo by možné pustit žáky do školy a testovat jen učitele,“ uvádí virolog.

„Ale ono to tak není,“ varuje ředitel Biologického centra. „Tato věková skupina do 12 let má dětskou verzi příslušného receptoru (a i ta je částečně vnímavá). Takže děti mohou představovat pro virology (a nemám důvod se domnívat, že nepředstavují) sentinel.“

Prostě to teď zkusme a uvidíme

„Sentinel je určitý existující zdroj, a to ve společnosti či v přírodním prostředí, který tady je, ale schovává se pod povrchem, je suspektní. Ale opakuji – existuje,“ varuje Grubhoffer. „A o tom jsou nepochybně praktické důkazy. Protože občas se přece nějaké dítě reálně nakazí,“ doplnil.

„Podle mě děti hrají úlohu sentinelu, tedy že jsou zdrojem infekce,“ míní virolog. „Bylo by zvláštní, kdyby to nebylo u koronaviru, protože je tomu tak v případě řady původců infekčních onemocnění.“

„Ale chápu, že se školy otevřely. Tahle má slova mohou být teď vnímána jako rozumy chytráka. Prostě to zkusme a uvidíme. Faktem je, že řada rozhodnutí má jen empirické základy a přes nějaké modely se nedají spočítat. Teď bude zajímavé, jak zafunguje PES a jak nás podrží v dalším rozvolnění.“

Testy by měly bát zdarma pro všechny

Čeho se Libor Grubhoffer bojí, to jsou vánoční nákupy. „To bude opravdové riziko. Teď zažíváme pokles nových případů covidu-19. Ale podle mě to není žádné jásavé klesání. Máme méně testů a přitom je tu vysoké procento pozitivit mezi otestovanými.“

Podle virologa je chybou, že se v Česku za testování musí platit a u samoplátců není hrazeno z veřejného pojištění. „To je špatně. Nedovedu to posoudit ekonomicky, ale u našich sousedů je to zdarma, tak nevím, proč to není zdarma i u nás.“ Počet testů by pak mohl být vyšší.

„Zaspali jsme v antigenních testech a přípravě na ně,“ vytýká státu virolog. Zbytečně dlouho se podle něj čekalo na testování v domovech seniorů a otálí se také s testováním učitelů na školách, které by mělo velký význam při boji s pandemií.

Denní nárůst počtu potvrzených nákaz covid-19 v ČR

Vánoční nákupy nás mohou vrátit zpět

„Přeju si, aby Vánoce byly opravdu klidné a aby to nebyly svátky shonu jako jindy. A aby tomu tak opravdu bylo, tak bychom se neměli rozvolnit tak silně,“ říká profesor Grubhoffer s tím, že pokud bychom se během svátků chovali nezodpovědně, mohlo by nás to vrátit o několik týdnů zpět, kdy byla situace v Česku kritická.

Libor Grubhoffer hovořil i o vakcínách proti covidu-19. Informace o jejich více než devadesátiprocentní úspěšnosti označil za skvělou zprávu. „Jedině vakcína může pandemii nejen zkrátit, ale může i zachránit spoustu lidských životů. Do té doby budeme jako akrobati jdoucí po laně a nezbývá nám nic jiného, než vyvažovat, abychom nespadli do propasti.“

Virolog mluvil i o budoucnosti české vakcíny a také o tom, jaké by si měli lidé vzít z pandemie ponaučení. „Člověk není neomezeným pánem tvorstva, který vládne na naší planetě. Mělo by nás to přimět k potřebné pokoře, abychom si uvědomili, že bez patřičného vztahu k přírodě nemůžeme jako lidstvo dojít daleko.“