Naprosto selhal, hodnotí opozice Babišovo jednání o dodatečných vakcínách

Čau lidi tady @AndrejBabis, sice jsem to totálně pos...l, ale celkově to dělám skvěle. Za čtvrtek může zlá EU, na podzim jsem málo objednal, za to může opozice a už měsíc píšu na @ZdravkoOnline, ale furt nic. Žádné blábolení, nemehla nám nevládnou a naše děti se stydět nemusí!