Žádná kouzla či šizení. V ampuli vakcíny šest dávek je, chybí jen schválení

Evropa i svět momentálně řeší, jestli se z jedné ampule může dávat pět, nebo šest dávek. Obsah lahvičky totiž stačí i na šest aplikací. Evropská léková agentura proto nyní řeší, jestli by se dalo využít látku, které je v lahvičce víc, i když je schválená na jen na pět dávek. Šest jich povolili například v Izraeli či USA. V druhé zmíněné zemi připouští i dávek sedm.

U.S. FDA @US_FDA At this time, given the public health emergency, FDA is advising that it is acceptable to use every full dose obtainable (the sixth, or possibly even a seventh) from each vial, pending resolution of the issue. oblíbit odpovědět

Více očkovací látky v lahvičkách není nic neobvyklého. Podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka je možné veškerou látku v ampuli využít, jakmile to bude schválené.

„Řeší to více odborníků napříč Evropou a hlavně to již projednává Evropská léková agentura, která k tomu musí dát svolení. Pravděpodobně ho tento týden vydá a pak to bude možné. Patrně bude potřeba na poslední dávku jiná, zvláštní jehla, ale to se teď řeší,“ řekl iDNES.cz Chlíbek.

V lahvičce s očkovací látkou je 1,8 mililitru rozpouštědla (v něm je rozpuštěna účinná látka) a očkuje se po 0,3 mililitrech. Šest dávek se tak dá podle přednosty Infekční kliniky FN Brno Petra Husy bez problémů „natáhnout“.

„V příbalovém letáku se sice píše pět dávek, ale zřejmě proto, kdyby se část obsahu nenabrala nebo vylila. Což se běžně neděje, takže to beru od firem jako rezervu,“ vysvětluje Husa.

Pfizer i BioNTech jednají o využití zbylé očkovací látky

Jednání s Evropskou lékovou agenturou redakci iDNES.cz potvrdil i mluvčí společnosti Pfizer Tomáš Sazima.



„Naše společnost a společnost BioNTech konzultuje s Evropskou lékovou agenturou množství dávek, které jde z injekční lahvičky využít a za jakých podmínek. Avšak do doby, než agentura o případné změně rozhodne, nemůžeme postup komentovat,“ vysvětlil Sazima.

Pro léky existuje příbalový leták určený uživatelům. Současně mají léky i souhrn údajů o přípravku pro zdravotníky, zkráceně SPC. Tento souhrn schvaluje Evropská léková agentura, potažmo Evropská komise. V SPC je dané, že obsah ampulky je pět očkovacích dávek. Pokud Evropská léková agentura SPC změní, bude možné z vialky použít šest dávek.

„Jinak jde o takzvané off-label použití, což je použití přípravku, které není v souladu s registrací,“ dodal mluvčí Pfizeru Sazima s tím, že zbývající množství vakcíny v lahvičce po využití stanovených pěti dávek závisí například i na typu jehel a injekčních stříkaček, které jsou pro přípravu vakcíny použity. „Přebytečné“ množství se tedy může lišit.

Americká léková agentura FDA upozorňuje, že by se „zbytky“ z ampulek rozhodně neměly míchat, aby vznikla další dávka vakcíny. Neobsahují totiž konzervační látky.

Dávat jen jednu dávku? Na to nejsou data

Kromě užití více dávek očkování z jedné ampule se také debatuje o přípustnosti podání jen jedné očkovací dávky pacientům místo dvou. To v textu pro The New York Times navrhují Zeynep Tufekci a Michael Mina.

Tufekci je programátorka a socioložka, Michael Mina je epidemiolog z Harvardu, který si během pandemie vybudoval renomé především jako zastánce širokého nasazení antigenních testů.

Vakcína firem Pfizer a BioNTech je totiž schválená pro použití na dvě dávky. Po prvotním očkování se tak musí lidé dostavit po třech až čtyřech týdnech pro další.

Podle vakcinologa Chlípka je to ale prakticky nemožná varianta. Očkování má přesná pravidla použití a užít látku jiným způsobem podle něj nejde.

„Nedávat druhou dávku by bylo v rozporu se schválenou registrací a není možné to doporučovat nebo se toho dožadovat. Pro účinnost jedné dávky nejsou data, vakcína nebyla takto hodnocena a bez dat by to byl risk nedostatečné účinnosti. Sice bychom očkovali více lidí, ale možná méně by jich bylo skutečně chráněno. Nehledě na to, že Česko má plánované objednávky skoro pro všechny dospělé,“ dodal.



Po jedné dávce vakcíny by se nemusela vytvořit dostatečná imunita, která se u určitých typů vakcín vytvoří až po druhé dávce. Takovým typem je i vakcína firem Pfizer a BioNTech. I když je potřeba naočkovat co největší množství populace co nejrychleji, nevidí prezident České lékařské komory Milan Kubek ve sníženém dávkování smysl.

„Za rychlou vakcinaci se dá považovat období do března. My bychom ale potřebovali do té doby naočkovat dva, ideálně tři miliony obyvatel. Ve strategii se počítá méně než s milionem a to je málo. Je potřeba nakoupit co největší množství vakcín, i za vyšší cenu,“ říká Kubek, podle kterého je třeba chránit členy integrovaného záchranného systému a ohrožené skupiny obyvatel.