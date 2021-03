Už teď se u nás mohou očkovat rizikoví pacienti pod 70 let, říká šéf praktiků

Podle Petra Šonky se očkovací proces úspěšně rozjede pouze v případě, že bude bezproblémově fungovat komunikace mezi praktickým lékařem a jeho pacienty. „Realita je taková, že se pacient musí ozvat svému praktickému lékaři, a to buď mailem, nebo objednávkovým systémem.“

„Je to vhodnější než telefonicky, protože v tuto chvíli musíme během dne vyřídit opravdu hodně hovorů a ne vždy se nám pacienti hned dovolají. Nemusí se nikam registrovat a ostatní může nechat na nás,“ navazuje Šonka.

Vše vyřídí praktický lékař

Celou registraci tedy vyplňuje po souhlasu pacienta praktický lékař, který vyplní všechny nutné formuláře a registrace. Ve chvíli, kdy lékař obdrží od kraje dostatečné množství vakcín, pacientovi se sám ozve a pozve jej na samotnou vakcinaci, kde se následně domluví i na druhé dávce.

„Ale naopak, když se pacient už přihlásí do centrálního registračního systému, tak jde automaticky do očkovacího centra a už nemá možnost změnit svoji vůli a jít se očkovat k praktickému lékaři,“ poznamenává šéf praktiků.

Petr Šonka odpověděl i na dotaz, zda se registrací přes praktického lékaře nezdrží celý proces očkování jednotlivých pacientů. Podle něj ke zdržení nedojde, ale záleží na jednotlivých krajích, jak moc budou ochotné své vakcíny praktikům posílat.

Fotka hejtmana vypadá lépe v centru než u praktika

„Bude záležet na tom, zda si kraje vakcíny stáhnou do očkovacích center nebo je pustí i praktikům. Na obzoru jsou ale už také další vakcíny, které by měly být distribuovány bez zásahu krajů přímo k praktickým lékařům,“ doplňuje Šonka.

A proč podle Šonky některé kraje preferují očkovací centra před praktiky? „V některých krajích je s tím, že se vybudují velká očkovací centra, spojen politický kapitál hejtmanů a snaha se zviditelnit. Lépe se vyfotíte v očkovacím centru, kde stojí ve frontě lidé, než s venkovským praktikem, který v klidu naočkuje svých deset pacientů denně, aniž by se cokoliv v ordinaci změnilo. To není vděčný mediální obraz.“

Někteří praktičtí lékaři už podle Petra Šonky vakcíny mají a mohou začít očkovat. Jiní si na ně budou muset ještě nějakou chvíli počkat. Šéf praktiků si myslí, že zejména pro seniory je nepohodlné cestovat kvůli vakcinaci do očkovacích center ve velkých městech.

„Pro spoustu lidí je to, že by k vakcinaci jeli do těchto center, neakceptovatelné,“ říká Šonka. „Ukázalo se to u skupiny nad 80 let, kde se do centrálního registru přihlásila asi jen zhruba polovina z nich. A polovina lidí čeká, že se budou očkovat u svého praktika.“

Praktičtí lékaři naopak neočkují pedagogické a nepedagogické pracovníky ve školství. To mají na starosti přímo jednotlivá očkovací centra, kde proběhne i samotná vakcinace učitelů.

Jednotlivé vakcíny se budou rozvážet v nejbližších dnech, ale je jich stále omezené množství. Podle Petra Šonky by se měl počet dodaných vakcín zvyšovat už v průběhu března a masové dodávky přijdou od dubna a v květnu.

Naději na očkování mají i pacienti pod 70 let

Už teď se mohou v centrálním registru a u praktiků hlásit k očkování lidé nad 70 let. Podle Šonky je ale dobrou zprávou to, že praktici budou moci k vakcinaci přihlásit i mladší pacienty se závažnými zdravotními problémy. „Ano, je to možné, můžeme to udělat.“

„Bude záležet na stavu pacienta a tíži jeho onemocnění,“ vysvětluje Petr Šonka. „Ale nebylo by fér, aby si každý, komu je 50 let a má nekomplikovanou cukrovku, myslel, že spadá do této kategorie. To je opravdu vyhrazeno pro těžce nemocné pacienty s kombinací celé řady onemocnění. Lékař musí vyhodnotit, jak moc je takový člověk rizikový.“

„V podstatě musíme včas naočkovat lidi, u kterých je pravděpodobné, že pokud onemocní covidem, skončí na intenzivních lůžkách,“ říká šéf praktiků. „Od ministerstva zdravotnictví jsme k tomu dostali manuál, kde jsou tyto diagnózy vyjmenovány, a to by měl lékař respektovat. Ale konkrétní riziko musí nakonec stejně vyhodnotit samotný doktor.“

A jak by to mělo vypadat v praxi? Mají podle Šonky přímo pacienti volat lékaři, nebo by to měl nemocný člověk nechat na ordinaci? „Pacient může sám kontaktovat svou ordinaci, ale rozhodne pak opravdu nakonec samotný lékař, který ví, kolik má pacientů v závažnějším stavu.“

„Zatím jsme opravdu při omezeném množství vakcín v situaci, že finální rozhodnutí musí učinit pouze praktický lékař. Tato situace bude ještě v březnu, kdy se budeme potýkat s nedostatkem vakcín. Ale už od dubna by očkovací látky mělo být dostatek pro všechny tyto pacienty.“

Podle Petra Šonky není problém všechny tyto rizikové pacienty, tedy lidi nad 70 let a nemocné s chronickými chorobami, v rámci evidence praktických lékařů identifikovat. „Všichni přece známe své pacienty. A to jsou lidé, kteří k nám pravidelně chodí, přicházejí pro léky, vidíme je několikrát za rok. Navíc je to totožná skupina lidí, kterou očkujeme proti chřipce každý podzim. Není to žádná raketová věda, my je identifikovat umíme a umíme se s nimi domluvit.“

Jsou během čtyř až pěti měsíců schopni praktičtí lékaři naočkovat všechny své pacienty? Jak bude v praxi vypadat systém náhradníků za ty, kteří se v daný den k očkování nedostaví? Budou moci v dohledné době používat i jiné vakcíny než jen tu od společnosti AstraZeneca? Bude v ordinaci vakcínu aplikovat lékař, nebo zdravotní sestra? A dostanou lékaři za očkování zaplaceno od státu? I na to odpovídal v Rozstřelu předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.