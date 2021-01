Svět zvažuje odsunutí druhé dávky vakcíny, v Česku to na pořadu dne není

22:12

Dávek vakcíny na covid-19 je zatím málo. V Česku ji proto zatím dostalo jen asi 40 tisíc lidí, především zdravotníků. Ve světě přistoupili k možnosti posunout druhou dávku vakcíny a raději naočkovat co nejvíce lidí co nejdříve. V Česku to ale zatím předmětem diskuze není, uvedlo ministerstvo zdravotnictví.