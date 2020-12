Zvýhodnit očkované? To je represe lidí, pro které není vakcína, míní právník

Ministerstvo zdravotnictví chce všechny očkované proti covidu-19 registrovat v Informačním systému infekční nemoci. „Každý, kdo dostane vakcínu, bude do tohoto systému zapsán. Hlavní výhodou je, že veškeré informace budou dostupné na jednom místě,“ vysvětlila mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Redakce iDNES.cz se pokoušela k registru očkovaných kontaktovat koordinátora vakcinační strategie Zdeňka Blahutu i ministra zdravotnictví Jana Blatného. Na žádost o rozhovor však nereagovali. K registru očkovaných, ale také o represích pro neočkované, se v rozhovoru vyjádřil právník a expert Pirátské strany na oblast zdravotnictví Ondřej Dostál.

Potřebujeme vůbec centrální registr očkovaných a kdo by do něj měl mít přístup?

Očkování je podle zákona o zdravotních službách typ výkonu, který má být zaznamenán ve zdravotnické dokumentaci. Taková informace by pak měla být předána praktickému lékaři. I bez nějakého centrálního registru by na základě zákona měl praktický lékař vědět o očkování proti koronaviru a tuto informaci může následně předat navazujícím poskytovatelům zdravotní péče.

Mělo by Česko dávat tyto informace i ostatním zemím? Například pro případy cestování, mluví se o takzvaných vakcinačních pasech pro očkované.

Jsem k tomu skeptický. Něco takového by mělo projít debatou ve Sněmovně, protože to z žádné zákonné povinnosti nevyplývá. Takový zákon by tedy teprve musel vzniknout.

Ondřej Dostál Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.



Pravidelně tam nyní přednáší zdravotnické právo a působí i na dalších univerzitách v zahraničí.

Je členem Světové asociace medicínského práva a místopředsedou Asociace pro medicínské právo ve státech střední a východní Evropy.



Odborně se zaměřuje především na regulaci systému zdravotního pojištění, úhrad za zdravotní péči, organizací zdravotnických zařízení a práva pojištěnců.

Má Česko podobné registry i u jiných typů očkování?

Nejsem si jistý, jestli existuje nějaký registr očkovaných, spíše se domnívám, že nikoliv. Ani nevím o tom, že by se takové informace předávaly do zahraničí.

Lékaři si u očkování stěžují na komplikovanou administrativu. Nezdržuje je papírování až příliš, když je potřeba rychle naočkovat miliony lidí?

Všechny administrativní povinnosti, které blokují očkovací kapacitu, mají být omezeny na minimum. Ve zdravotnické dokumentaci to daný člověk bude muset mít a je jedno, zda se případné hlášení uskuteční na místě nebo později.

S tím souvisí i další problém, a to je registrace lidí, kteří k očkování teprve půjdou. Ministerstvo zdravotnictví mělo mít už dávno hotovou prioritizaci, kdo bude očkován jako první, a to odvodit například z registru osob s onkologickým onemocněním nebo jinými zdravotními problémy.

Španělsko v pondělí oznámilo, že připraví registr občanů, kteří očkování odmítají, a dá ho k dispozici ostatním zemím Evropské unie. Co si o tom myslíte?

Je to velice problematická záležitost. Působí to na mně jako represivní nástroj, kterým Španělsko říká lidem, kteří odmítají očkování, že kvůli tomu budou mít problémy s cestováním. Domnívám se, že očkování by mělo být dobrovolné. Důvody ke sdílení takovéto informace by musely být tak silné, že by vyvolaly reakci na úrovni Evropské unie. Kdyby něco takového chtělo zavádět Česko, bych byl spíše proti.

K čemu takový seznam španělských občanů Česku vlastně bude?

Obávám se toho, že by narušil slíbený princip dobrovolnosti očkování. Lidé budou nejrůznějším způsobem omezováni, pokud zdánlivě dobrovolné očkování nepřijmou. Dle mého názoru je to nežádoucí a měli bychom uvažovat úplně jinak.

Omezený počet vakcín, které máme, bychom měli co nejrychleji dostat k rizikovým skupinám obyvatel. Má mnohem větší smysl naočkovat jednoho rizikového člověka, který by na covid-19 zemřel, než deset nerizikových, které by maximálně bolela hlava.

Jaký způsob je podle vás lepší, registrovat očkované či naopak občany, kteří to odmítají? Nebo nikoho?

Stát by měl mít přehled, kdo již očkován byl, aby šla vakcinace nějak plánovat a zbytečně se neplýtvalo, kdyby se někdo nechal očkovat dvakrát. Registry potřebujeme, ale pro ochranu lidí, kteří očkováni být chtějí nebo potřebují, nikoliv kvůli represím.

Nejste příznivce toho, aby se vakcinace popularizovala tím, že očkovaní lidé budou mít výhody? Mluví se například o volném cestování nebo vstupu na kulturní akce bez nutnosti negativního testu.

Pokud říkáme, že někdo bude mít volnější možnost cestovat, tak buďme poctiví a dodejme, že je to jen obrácený výrok toho, že kdo očkování nepodstoupí, nebude moci cestovat. Můžeme se bavit, jestli tato represe je na místě či ne, ale buďme poctiví a neříkejme, že to represe není. Represe to totiž je.

Takže jste proti tomu?

Jsem pro otevřenost a poctivost – neříkejme, že tu budou výhody pro očkované, jsou to totiž represe pro neočkované. Je také otázka, zda se u lidí, kteří již covid-19 prodělali, musí v případě neočkování ukládat sankce. Domnívám se, že potřebujeme řešit úplně jinou věc. Potřebujeme ochránit rizikové pacienty a ostatní nechme na pokoji, když na ně dnes stejně nemáme technickou kapacitu a dostatek vakcín.