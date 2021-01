Vakcinační pas by obstál, do Afriky taky nemůžete bez očkování, míní právník

Ve veřejném prostoru se spekuluje o nejrůznějších výhodách pro očkované. Ať už v oblasti cestování či návštěvy kulturních akcí. Nebude se jednat o diskriminaci lidí, kteří se očkovat nechtějí?

O diskriminaci se jednat nebude. Tou se rozumí jednání, které není racionálně či právně zdůvodnitelné. V naší situaci to takový případ však není, protože je zdůvodnitelné, že po někom, kdo nepředstavuje riziko, se nebude při cestě do zahraničí požadovat potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19. Takové situace známe i ze současnosti. Pokud chce někdo letět do rovníkové Afriky, musí být očkovaný proti žluté zimnici. Bez tohoto očkování tam vůbec cestovat nemůže.

Kde je hranice mezi tím, kdy stát zvýhodňuje očkované a kdy už diskriminuje neočkované? Může například neočkovaným zakázat vstup do restaurací nebo na kulturní akce?

To už by v situaci, kdy je očkováni nepovinné, mohl být problém. V opačném případě by to samozřejmě možné bylo. Povinných očkování máme v Česku celou řadu a drtivá většina populace tuto povinnost plní. Pokud však dítě například není očkované a nemá k tomu kontraindikaci, nemůže navštěvovat mateřskou školu. Aby takováto omezení byla možná, očkování proti covidu-19 by muselo být povinné a k tomu by byl nutný důvod.

Pojďme se bavit konkrétněji, politici mluví o „covidpasu“, který by očkovaným lidem umožnil cestovat po Evropě bez omezení, zatímco ostatní by mohli pouze s negativními testy. Je to podle vás právně v pořádku, obstálo by to třeba před Ústavním soudem?

Myslím si, že by to obstálo. Není to nic nového, jak jsem již říkal, známe to už dlouho při cestování do některých tropických zemí.

Jan Kudrna Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Doposud zde působí jako pedagog a odborný asistent při katedře ústavního práva.

Přednáší rovněž na Metropolitní univerzitě v Praze.

Jeho specializací je ústavní a veřejné právo.

Je také členem Legislativní rady vlády.

A nemůže to být napadnutelné v případě, kdy vakcína ještě není k dispozici pro všechny občany?

To je úplně jiná otázka. Myslím si, že covidpas zatím zavedený nebude. Pokud by ho někdo zaváděl v době, kdy ještě všichni neměli možnost očkování, byla by otázka, zda by to bylo společensky přijatelné. Bylo by vhodné, aby zákonodárci zvážili, kdy nastane hranice toho, že kdo chtěl, už mohl být očkován.

Pokud by byl zavedený nyní, bylo by na zvážení, zda se nejedná o neodůvodněné zvýhodnění. Ale to je do jisté míry politická a společenská záležitost, která by mohla být hraniční. Lze si ho už dnes představit například pro cesty zdravotníků a záchranářů na pomoc postiženým zemím. To je jistě přijatelné.

Může třeba zaměstnavatel nařídit svým zaměstnancům, aby se nechali očkovat?

Ve chvíli, kdy očkování není ze zákona povinné, je to poměrně obtížné.

Ani v nějaké specifické oblasti? Napadá mě zdravotnictví nebo například personál, který se stará o rizikové pacienty v domovech seniorů.

Ano, může nastat situace, že v některých povoláních není možné vzhledem k provozu neustále testovat zaměstnance a zajistit, že dotyčný není infekční a nebezpečný pro ostatní. Umím si to představit. Není to ale aktuální, protože vakcíny rozhodně nejsou k dispozici pro každého, kdo by o ně měl zájem. Je však možné, že to časem budou zaměstnavatelé řešit. Uvedou to jako podmínku s ohledem na charakter jejich provozu. A zaměstnance, kteří nebudou očkovaní, třeba vůbec nepřijmou. Pokud to budou mít zdůvodněné, tak by to mohlo obstát. To však ukáže až budoucnost.

Přejděme na chvíli do zahraničí. Úřady ve Španělsku v minulém týdnu oznámily, že budou registrovat občany, kteří odmítají očkování, a tyto seznamy bude sdílet s ostatními unijními státy. Co na to říkáte a umíte si něco podobného představit i v Česku?

Nedokážu to úplně posoudit. Je to předčasná záležitost. Na prvním místě bych nyní řešil dostupnost vakcíny pro každého zájemce a kapacitu očkování. Poté se teprve ukáže, jestli lidé, kteří očkování odmítají, představují problém. V době, kdy 99 procent evropské populace není očkována, je to předčasné řešit a nedokážu posoudit, co tím Španělé nyní sledují.

Odhalila podle vás současná epidemie nějaké nedostatky českého právního systému? Hodně se spekuluje o změnách v zákoně o bezpečnosti České republiky, na základě kterého se vyhlašuje třeba nouzový stav.

Osobně si myslím, že se žádné nedostatky neobjevily. Spíše se v době krize odhalily nejrůznější společenské a politické názory na některé záležitosti, na základě kterých se někdy i proměňovaly zákony a podzákonné předpisy. To už je ale věcí osobního hodnocení, jestli tyto věci byly nutné nebo ne.

Pokud se jedná o otázku změn ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, tak tam důvody úplně nevidím. Je to ale politická záležitost, jak jsem pochopil z vyjádření některých politiků, kterým vadí poněkud těžkopádná procedura prodlužování nouzového stavu. Ve Sněmovně je ale každá diskuze složitá a odpovídá to vážnosti situace. Záleží na osobním úhlu pohledu. Myslím si ale, že nás ještě řada změn ve fungování společnosti, a tedy i práva čeká.

Co konkrétně máte na mysli?

Teď všichni vidíme naději v očkování. Zatím ale nevíme, jak dlouhou imunitu poskytne. Nakonec možná bude muset být covid-19 zařazen mezi nemoci, proti kterým se bude očkovat ze zákona povinně. Dovedu si představit, že se tuto nemoc nepodaří celosvětově vyhladit, zejména při dobrovolném očkování. Jako lidé snadno zapomínáme na nepříjemné zkušenosti. Mohlo by se tedy snadno stát, že za pět let se světová pandemie zopakuje, byť třeba s mírnějšími důsledky díky očkovací látce. Ale bude jí dost a rychle k dispozici?

Otázkou také bude, jak zachováme schengenský prostor masového cestování bez hraničních kontrol, jestliže proočkovanost populace nebude dostatečná pro vznik kolektivní imunity. Opět buď bude muset být očkování povinné, abychom se vyhnuli vzniku lokálních ohnisek nemoci, anebo přijdou na řadu ony seznamy, o kterých hovoří Španělé.

Jenže tohle všechno ukáže až budoucnost. Teď nemá moc smysl znepokojovat se věcmi, které nejsou aktuální. Sami uvidíme, jaké postoje každý z nás a jako celá společnost budeme zastávat. V tomhle směru platí, že co se nám dnes zdá nemožné, za rok může být normální, a naopak.

