V sobotu přibylo 5281 nakažených, PES je třetím dnem v pátém stupni rizika

V současnosti nemocí covid-19 trpí přes 80 000 lidí. Počet hospitalizovaných pacientů s covidem-19 v sobotu mírně klesl na 4 484. Během uplynulých 24 hodin zemřelo 60 lidí s covidem-19, ale údaje o úmrtích ministerstvo zpětně navyšuje. V předchozích dnech se počty zemřelých pohybovaly kolem stovky denně.



Index rizika je stejně jako předchozí dva dny na 76 bodech ze sta, což je spodní hranice pátého stupně pohotovosti. Reprodukční číslo, které udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného a podílí se na výpočtu indexu rizika, vzrostlo ze zhruba 1,26 na 1,28.

Posun rizikového skóre PES do nižšího či vyššího pásma neznamená automaticky změnu opatření. Ale pokud se skóre drží v horším stupni tři dny, může to být podle dřívějších informací ministerstva důvodem k zavedení přísnějšího stupně opatření.



Ministr zdravotnictví Jan Blatný už v pátek uvedl, že expertní skupina ministerstva bude muset řešit, zda vládě přesun do pátého stupně navrhne. Česko podle ministra vnitra a předsedy Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka směřuje ke zpřísnění protikoronavirových opatření. Vláda by o přesunu do pátého stupně PES měla jednat v pondělí.



Po případném přechodu do pátého stupně systému PES by se v zemi uzavřely téměř všechny obchody s výjimkou potravin či lékáren. Zpřísnil by se také zákaz vycházení, který by platil už od 21:00.



Počty nakažených i podíl případů na počtu testů se na přelomu října a listopadu dostaly na rekordní úroveň. Denně tehdy bylo až přes 15 000 nově nakažených a podíl pozitivně testovaných se dostal nad 38 procent. Poté začal nárůst počtu nakažených zpomalovat, ale v poslední době šíření nemoci opět zrychluje.



Kvůli zhoršující se epidemické situaci se Česko v pátek vrátilo do čtvrtého stupně protiepidemického systému. Po dvou týdnech tak musely opět zavřít restaurace, hotely či vnitřní sportoviště, stejně jako muzea či knihovny.