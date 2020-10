Politologové: Babiš nahnal body, na ministerstvo se nikomu nechce

Prymulu přistihli reportéři Blesku ve středu v noci u jedné z pražských restaurací. Podle nařízení tyto podniky musí být uzavřeny. Prymula, který navíc byl blízkosti cizích osob bez roušky, tak porušil i další opatření, které sám prosazuje. Premiér Babiš ho kvůli tomu vyzval k rezignaci.



„Velice mě to překvapilo, protože pan Prymula není člověk, který by vykonával nějakou veřejnou funkci poprvé. Už několikrát si natloukl, takže měl být obezřetný. O to zvlášť, když vidí, kam vývoj epidemie v Česku směřuje, jako lékař si dovede představit, co to znamená a kolik lidí to ohrozí,“ míní politolog Jan Kubáček.



Premiér podle něj neměl moc jiných možností, než Prymulu vyzvat k odstoupení. „Jeho krok byl strategický a důležitý. Jestli na tom někdo získal politické body, tak to byl premiér. Šel do toho razantně a naprosto zastínil ministra, který měl touto cestou vystoupit a rezignaci nabídnout sám.“

Podobný názor má i Miloš Gregor, politolog Masarykovy univerzity v Brně. „Ve chvíli, kdy si pan Prymula nebyl ochotný připustit chybu a nechtěl se omluvit, byla situace už neúnosná. Andrej Babiš v té chvíli už nemohl konat jinak,“ tvrdí.

Prymulův konec v čele resortu zdravotnictví může podle Gregora vládě pomoci alespoň částečně vrátit ztracenou důvěru veřejnosti. „Rozhodně to může zamezit výraznějšímu propadu nedůvěry a tomu, aby lidé nesabotovali vládní nařízení. Bude záležet, kdo bude dalším ministrem,“ uvedl Gregor.

Podle politologa Cevro Institutu Ladislava Mrklase nyní premiér hraje o důvěru veřejnosti. „Nemyslím si, že to změní jen výměna na postu ministra zdravotnictví. Bude potřeba, aby nový ministr začal komunikovat jiným způsobem, zejména přestal popírat sám sebe. To je největší chyba, kterou vláda dělá, a proto je důvěra v ní tak nízká,“ řekl ČT Mrklas.

Na ministerstvo se nikomu nechce

Oslovení politologové se také shodli, že na uvolněný ministerský post se mnoho lidem nechce. „Je to tak nevděčná role, že do toho půjde málokdo. Každý, kdo se tomu (epidemiologii, pozn. red.) nějak hlouběji věnuje, už dnes nějaký úkol má. Moc lidských zdrojů už volných není. Ti lidé už jsou do zvládání pandemie zapojeni v terénu, mají své povinnosti. Bude to hodně složité,“ míní Kubáček.

Nástupce Romana Prymuly by podle politologů měl být odborník, nikoliv politik. „Pokud to bude další člověk s erudicí jako pan Prymula, tak to může být vnímáno jako rozhodnutí Andreje Babiše. Pokud se však ministrem stane někdo, kdo nebude mít důvěru veřejnosti, tak to může dál nahlodávat vládu,“ poznamenal Gregor.

Do spekulací o jménu možného nástupce se nikdo z nich příliš pouštět nechtěl. „Zmínil bych epidemiologa Rastislava Maďara. To by bylo docela taktické. Navíc by to byl jemný kopanec odcházejícímu ministrovi, který s panem Maďarem měl spory. V srpnu navíc prosazoval zpřísnění opatření, když se tak nestalo, z poradní skupiny odstoupil. Byl by to logický krok,“ uvedl nakonec Kubáček.

Lidé by už nevěřili nikomu

Celá kauza bude mít největší dopad na důvěru občanů, myslí politologové. „Mnozí lidé si říkali, že to politici nezvládají, ale věřili alespoň odborníkům – lékařům a epidemiologům. Chování pana ministra Prymuly s panem Faltýnkem je pro mnohé známkou toho, že už nemohou věřit naprosto nikomu,“ poznamenal Kubáček.



Podle Gregora budou reakce lidí rozdílné. Občané, kteří epidemii berou jako vážnou hrozbu, budou rozčíleni, opatření ale budou dodržovat nadále. „Protože vědí, že to je nutné bez ohledu na to, jak se chovají vládní představitelé,“ uvedl.

„Velká část lidí však situaci nevnímá jako vážnou, nevidí v opatřeních smysl a přijdou jim přehnaná. Pro ně by tato schůzka mohla být argumentem, že situace není vážná a o nic nejde,“ řekl Gregor s tím, že konec ministra byl tak nevyhnutelný.

Situací může zamíchat „nevyzpytatelný“ Zeman

Koncem ministra Prymuly může podle Kubáčka ještě výrazně zamíchat prezident Miloš Zeman. „Pan ministr má na Hradě silné porozumění. Stále si myslím, že se bude zvažovat varianta, při které by ministr Prymula pokračoval v demisi nebo, že by demisi nepřijal prezident,“ tvrdí politolog.

Zeman má s Prymulou velice blízký vztah. Babiš v pátek přiznal, že prezident má k výměně ministra výhrady. Příští týden chce oznámit, že právě Prymula od něj obdržel nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva, za zvládnutí první vlny epidemie koronaviru v České republice.

Prymula měl také v minulosti kandidovat za Stranu práv občanů Zemanovci, i když si to nakonec rozmyslel. Bylo to v roce 2014, kdy měl kandidovat za SPOZ v Královéhradeckém kraji, kde dříve vedl nemocnici.