Známkovat ministry po epidemii nebudu, řekl Babiš. Vládu prý krize sblížila

„Díky této krizi jsme se nějak i víc sblížili v kabinetu, protože jsme zasedali často. Ta moje komunikace i s panem Hamáčkem je velice dobrá, řešíme plno věcí společně,“ řekl Babiš.



Spíš než hodnocení vlády bude podle Babiše nutné plánování toho, jakým směrem se bude Česko ubírat.

„Máme Národní investiční plán, ten se nám teď super šikne,“ připomněl plán s 20 000 projekty za osm bilionů korun, který kabinet představil koncem loňského roku.



Podle Babiše bude nutné vyhodnotit, co se stane například s automobilovým průmyslem, Češi by také měli víc kupovat tuzemské zboží. Důsledky by měl stát vyvodit i z nedostatku ochranného materiálu pro lékaře v počátcích epidemie, míní předseda vlády.

„Na Správě státních hmotných rezerv možná nakoupit 20 milionů roušek a nevím, milion respirátorů, protože jsme zdědili strategii, že tam bylo 10 000 roušek,“ uvedl Babiš.

Podle předsedy správy Pavla Švagra si jednotlivá ministerstva každé dva roky aktualizují své krizové plány. Například ministerstvo zdravotnictví plán pro případ pandemie, ministerstvo průmyslu a obchodu plán na ropnou bezpečnost. „Správa pak podle těchto plánů nakupuje nouzové zásoby. Poslední aktualizace těchto plánů byla v polovině loňského roku,“ vysvětlil v polovině března Švagr.

Babiš se přesunul do Hrzánského paláce

Babiš začal před velikonočními svátky místo ze Strakovy akademie úřadovat z Hrzánského paláce. Předseda vlády k tomu uvedl, že jde o preventivní bezpečnostní opatření, které má při koronavirové epidemii umožnit co nejvíc minimalizovat kontakty.

Premiér vysvětil, že s návrhem na stěhování do Hrzánského paláce přišli jeho kolegové z úřadu vlády minulý týden. „Protože jsem v Hrzánském paláci pracoval už v minulosti a mám to tady moc rád, ještě před Velikonocemi jsem se sem se svým nejbližším týmem přestěhoval,“ uvedl premiér.