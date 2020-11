Opatření musí vydržet i na Vánoce, tvrdí odborníci. Bary už letos neotevřou

„Myslím si, že koncem roku budou muset ještě zůstat v platnosti základní protiepidemická opatření. Hodně opatrně by se mohlo rozvolňovat jedině v nepravděpodobném případě, že by v druhé polovině prosince klesly počty nových případů na stejně nízkou úroveň, jaká byla koncem června,“ uvedl imunolog Václav Hořejší.



Tehdy přitom v celé zemi přibývalo okolo 250 nakažených denně. „Doufám, že vláda opět nepodlehne nějakým populistickým svodům a opět to všechno neuvolní a nenastartuje třetí vlnu,“ varuje Hořejší. Všechny restaurace a velká nákupní centra by podle něj měly určitě zůstat zavřené minimálně do konce roku.

Podobný názor zastává i prezident České lékařské komory Milan Kubek. „Obávám se, že Vánoce tak, jak jsme na ně byli zvyklí, letos nebudou. To jsme už prohráli. Protiepidemická opatření jsme zavedli pozdě a v příliš měkké formě. Sice se podařilo epidemii zpomalit, ale to brzdění bude trvat ještě dlouho,“ uvedl Kubek.

Sváteční návštěvy by si lidé měli odpustit

Případné rozvolňování, pro které stanovil bývalý šéf ministerstva zdravotnictví Roman Prymula jasná kritéria, je podle prezidenta lékařské komory v nedohlednu. „Muselo by být méně než 1 000 nových případů denně, méně než 5 procent pozitivních testů a reprodukční číslo pod 0,8,“ vysvětlil Kubek.

„Jestliže za minulý týden zemřelo více než 1 300 lidí, těžko můžeme očekávat, že se za měsíc otevřou nákupní centra a budeme tam kupovat dárky,“ dodal Kubek. Vánoční návštěvy rodin sice současná opatření nezakazují, zdravý rozum podle něj ale velí k tomu, aby si je lidé letos odpustili.

S uzavřenými obchody před Vánoci naopak nesouhlasí epidemiolog Milan Tuček z Ústavu hygieny a epidemiologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze. „Jestliže je dnes v nákupních centrech otevřen hypermarket, nevidím důvod, proč neotevřít malé obchody, kde si prodávající budou regulovat počet návštěvníků podobně jako třeba v řeznictví,“ tvrdí.

Na silvestrovské oslavy v barech však i podle Tučka mohou letos lidé zapomenout. „Restaurace bych otevřel klidně i do 22:00, ale výhradně na jídlo. Stoly by musely být dál od sebe a alkohol by se podával jen k jídlu. Bary v žádném případě,“ doplnil Tuček.

S vlastním návrhem řešení přišel vakcinolog a ředitel Centra očkování a cestovní medicíny Jiří Beran. Restriktivní opatření by se podle něj měla zaměřit pouze na nejohroženější skupinu obyvatel – seniory nad 65 let. Ti by podle něj měli permanentně nosit roušky a podstupovat pravidelné preventivní testování na covid-19.



Ministerstvo o Vánocích nechce spekulovat

Ministerstvo zdravotnictví zatím ohledně opatření během Vánoc nechce příliš spekulovat. „Případné konání událostí spojených s Mikulášem, vánočními svátky a oslavami Silvestra proběhne podle opatření, která budou v danou chvíli v platnosti. Jejich podoba se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace, která v danou dobu v České republice bude. Konkrétní podobu není momentálně možné predikovat,“ uvedla na dotaz iDNES.cz mluvčí ministerstva Klára Doláková.

Česko se začne v pátek řídit protiepidemickým systémem (PES), který určí regulaci opatření podle síly nákazy. V pátek tabulku, podle které se má řídit rozvolňování či přitvrzování protikoronavirových opatření, projedná Rada vlády pro zdravotní rizika.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný už minulý týden uvedl, že opatření budou rozdělena do pěti úrovní rizikového vývoje epidemie. Stav se bude hodnotit podle výskytu nových případů na 100 tisíc obyvatel za posledních 14 dní, výskytu nákazy mezi seniory, reprodukčního čísla a podílu pozitivních testů v jejich celkovém počtu.