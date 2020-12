Opozice ukázala vlastní systém PES. Většinou by nouzový stav nepotřeboval

Hlavní změny v systému PES: Přidat stupeň 0 , který nebude vyžadovat nouzový stav. V tomto režimu se opatření vyhlašují pouze podle Zákona o ochraně veřejného zdraví. Tento stav tedy umožňuje regionální opaření obecné povahy.

. Sjednotit pravidla pro velkoobchody i maloobchody . Základní potřeby bude umožněno prodávat ve všech stupních systému PES. V maloobchodech i velkoobchodech budou platit jednotné omezení počtu osob v prostoru prodejny.

Umožnit výuku v mateřských školách i na 1. a 2. stupni ZŠ prezenční výuku ve všech stupních PES.

. Uzavřít provozovny stravovacích zařízení až ve 4. a 5. stupni PES. Stupeň 0 by nevyžadoval omezení a ve stupních 1 až 2 by platilo pouze lokální omezení. Ve stupni 3 budou provozovny zavřené jen od 22. do 6. hodiny ranní.