R = 1 a stagnuje. Počet nakažených a hospitalizovaných bude dál růst

Na hodnotu 1 kleslo reprodukční číslo koronaviru už v neděli. Dušek ve čtvrtek potvrdil, že se číslo stále pohybuje na stejné hodnotě. Redakce iDNES.cz proto na základě předchozích modelů ÚZIS a dat ministerstva zdravotnictví připravila výhled počtu hospitalizovaných a nakažených na následujících deset dní.

Nemocných s covidem-19 podle něj bude v nemocnicích nadále přibývat. V polovině listopadu, kdy ministerstvo zdravotnictví i statistici očekávají největší nápor pacientů, by jejich počet mohl překročit hranici 10 tisíc. Takový stav by zdravotnictví z hlediska lůžkové kapacity mělo ustát. Počet hospitalizací však podle Duška poroste ještě dva týdny.

Podle dřívějších predikcí se mělo zdravotnictví dostat na hranici své kapacity kolem 9. listopadu. V nemocnicích mělo ležet 15 500 pacientů, což je také hranice posílené kapacity s nouzově zřízenou armádní nemocnicí na výstavišti v pražských Letňanech.



Zdroj dat: ÚZIS a ministerstvo zdravotnictví. Modelace: iDNES.cz.

Spíše než lůžkové kapacity však problém momentálně představuje personální zajištění nemocnic. Ke středě se totiž nákaza covidem-19 potvrdila už u 14 181 pracovníků ve zdravotnictví, z toho 2468 bylo lékařů a 6670 zdravotních sester. Před měsícem jich byla nakažena jen zhruba pětina.

Česko proto začalo podle informací ministerstva zdravotnictví z počátku týdne vyjednávat se Světovou zdravotnickou organizací o pomoci. WHO je připravena poskytnout zdravotnické týmy, které by mohly nastoupit do českých nemocnic.

V polovině listopadu až 17 tisíc případů denně

Po poklesu z předchozích dnů v úterý přibylo 15 729 nakažených, což je zatím nejvyšší denní přírůstek od začátku epidemie. Hranici 15 000 pozitivních testů během jednoho dne překonalo Česko teprve potřetí. Dosavadní maximum z 27. října bylo o 65 nakažených nižší.

Stávající denní rekord však nemusí vydržet dlouho. Podle modelu vývoje na následujících 10 dní, založeném na reprodukčním čísle R=1, by v polovině listopadu mohlo denně přibývat i přes 17 000 nakažených. Pokud však bude vývoj epidemie pozitivnější, odhaduje Dušek v polovině listopadu 6000 až 9000 nově nakažených denně.

Podle šéfa zdravotnických statistiků jsou stále velmi vysoké podíly pozitivně testovaných ze všech za den provedených testů. V některých regionech se podle něj zřejmě už trend otáčí, jinde ale stagnuje. Ve středu činil podíl pozitivních testů téměř 29 procent.



Zdroj dat: ÚZIS a ministerstvo zdravotnictví. Modelace: iDNES.cz.



Kvůli výraznému šíření koronaviru v posledních týdnech se Česko dostalo na špičku světových žebříčků v počtech nakažených i zemřelých. V zemi platí nouzový stav a mimořádná omezení volného pohybu i řady aktivit, které mají zbrzdit vývoj epidemie. Zavřené jsou od polovina října školy kromě mateřských, restaurace, obchody a provozovny s výjimkou základního sortimentu a služeb.

Vědci z Centra pro modelování biologických procesů doporučili kvůli stále intenzivnímu šíření nákazy zpřísnění opatření nebo plošné testování obyvatel podle vzoru Slovenska. Ministr zdravotnictví Jan Blatný s tím však nesouhlasí, v Česku je podle něj ve srovnání s ostatními zeměmi poměrně přísný lockdown už nyní.

Premiér Andrej Babiš předpokládá, že v pátek by vláda mohla mít odhady, kdy bude možné znovu otevřít školy či některé obchody.