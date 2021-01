Stát vám děkuje, ale vraťte třetinu peněz, píší medikům. Mají zpětně danit

Na změnu jako první upozornil Jihomoravský kraj. „Ústřední orgány státní správy v prosinci změnily výklad a z již poskytnuté peněžní náhrady za výkon pracovní povinnosti v rámci zdravotnických zařízeních je nutno nově odvést zdravotní a sociální pojištění a současně srazit daň z příjmu,“ napsal studentům v dopise vedoucí odboru kancelář ředitele krajského úřadu Martin Koníček.

Fuxová Kat @fuxit4 Tato milá pošta teď chodí medikům z JM kraje, kteří pomáhali v nemocnicích. Napadá vás k tomu něco (slušného :) )? https://t.co/Xyr57d2Kb6 oblíbit odpovědět

Podle doporučeného postupu ministerstva zdravotnictví, kterým se jednotlivé kraje řídí, se do prosince peněžní náhrada za výkon pracovní povinnosti nepovažovala za mzdu ani plat. Studenti tedy podle dřívějšího výkladu nemuseli odvádět sociální a zdravotní pojištění ani zaplatit daň z příjmu.



Podle nového výkladu se však z náhrady za nařízenou práci odvádí i sociální a zdravotní pojistné. „Daň se z tohoto příjmu odváděla vždy, na tom se nic nemění. Fakticky ji ale studenti nezaplatí, neboť ji pokryje sleva na poplatníka a studenta,“ vysvětlil mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.



Zásadnější je ovšem platba zdravotního a sociálního pojištění, na tu se žádné slevy nevztahují. Redakce iDNES.cz se proto obrátila na ministerstvo práce a sociálních věcí, které se změnou výkladu přišlo. Resort však zatím na dotazy nereagoval.



Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že k osvobození studentů od daní a odvodů nevidí důvod. „Diskriminovali bychom tím všechny ostatní, kteří ze svého příjmu odvody platí - namátkou všechny zdravotní sestry, sanitáře, lékaře,“ řekla mluvčí resortu Barbora Peterová.

Studenti, kteří museli povinně do nemocnic, nesou změnu výkladu nelibě. „Tohle se mi taky stalo. Přišla mi půlka peněz. O ně zas tak nejde, ale jde o princip. Vůbec nás nikdo neinformoval dopředu, co všechno se bude danit. Až když jsem sama volala na kraj, tak mi to bylo oznámeno,“ uvedla na Twitteru jedna z povinně pracujících studentek v Pardubickém kraji.

Přístup krajů se různí, někde platí místo studentů

Medici tak nyní mohou přijít až o téměř třetinu původní výplaty. Ne všude si však vykládají změnu tímto způsobem. „Výkon pracovní povinnosti Moravskoslezský kraj nepovažuje za výkon závislé práce, peníze za odvedenou práci tedy nebyly mzdou, ale náhradou. Proto kraj vyplacenou částku nesnižoval o srážku daně z příjmu, ani o odvody na zdravotní a sociální pojištění,“ uvedla mluvčí kraje Nikola Birklenová.



Naopak ve Středočeském kraji posuzují výplatu mediků jako příjem ze závislé činnosti. „Tyto příjmy podléhají všem zákonným odvodům,“ uvedla mluvčí hejtmanství Helena Frintová s tím, že kraj tedy studentům vyplácí o to sníženou částku. Stejně postupuje také Jihočeský kraj.

Do řešení situace na jižní Moravě, která po studentech původně odvody chtěla zpětně doplatit, nakonec zasáhl sám kraj, který za studenty peníze odvede. Finančně mu s tím vypomůže ministerstvo zdravotnictví, potvrdil mluvčí Jihomoravského kraje Michal Cagala.

Pražský magistrát si zase stěžuje na celkovou nepřehlednost ve výkladu zákona, ministerstvo zdravotnictví totiž podle něj metodiku několikrát změnilo. „Pokyny k odvodům a ke zdanění vycházejí z ministerstva práce a sociálních věcí, Generálního finančního ředitelství a České správy sociálního zabezpečení. Dle metodiky se jedná o mzdu a je nutné ji danit,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman s tím, že ačkoliv město s postupem nesouhlasí, musí změnu výkladu zákona respektovat.

Medici pracují i za sto korun na hodinu

Pracovní povinnost, kterou uložila vláda v polovině října studentům lékařských fakult v oboru všeobecného lékařství, skončila 10. prosince. Zapojili se do ní studenti čtvrtého a pátého ročníku.



Například Jihomoravský kraj však od středy opět povolal studenty maturitních ročníků zdravotních škol. Pracovní povinnost plní v nemocnicích, poliklinikách a zdravotnických zařízeních v kraji.



Nemocnice v Karlovarském kraji se také potýkají s nedostatkem personálu. Zejména chybí specializované zdravotní sestry, které by se staraly o pacienty s covidem-19 na intenzivní péči. Vedení kraje proto opět vyzvalo na pomoc studenty zdravotnických škol a mediky. Aktuálně je v kraji přes 200 hospitalizovaných s koronavirem, pacientů přibývá.

Příliš mediků ani studentů se však podle mluvčího krajské nemocnice Vladislava Podrackého zatím nehlásí, důvodem podle něj je, že musí být ve škole a připravovat se na zkoušky.

Další příčinou může být také finanční ohodnocení. zatímco v Karlových Varech nabízejí medikům 100 korun za hodinu, fakultní nemocnice v Praze dávají studentům za práci na oddělení s covidovými pacienty dvakrát více. V soukromých odběrových centrech si pak studenti vydělají za hodinu až 300 korun.