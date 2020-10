Lidé se vyhýbají testům, do práce ale chodí, vadí šéfovi Chytré karantény

Minulý týden nepřišlo na testy od pondělí do soboty téměř dvacet tisíc lidí.„Test nebyl proveden u 19 753 indikovaných osob. My vidíme, že se ty osoby z nějakého důvodu nedostavily na test, ale pak chodí do práce,“ řekl MF DNES šéf Chytré karantény Petr Šnajdárek.

Jeho tým zaznamenal největší problém v sobotu, kdy se v odběrových centrech podle počtu vydaných žádanek a rezervovaných termínů očekával velký nápor. „Volali nám z odběrových míst, že dorazila jen polovina lidí,“ poznamenal Šnajdárek.

V sobotu odpoledne kvůli tomu na občany apeloval také premiér Andrej Babiš, který je vyzval, aby podstoupení testu neodkládali. Během víkendu se tak podle něj dělo i kvůli špatnému počasí.

Opozice zase upozornila, že část lidí se může testům vyhýbat kvůli obavám o živobytí. „Protože by museli do karantény a nemohli vydělávat. Nepůjdou na test, když je na miskách vah to, že budou ekonomicky strádat tak, že se propadnou do chudoby,“ upozornila například předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Vláda podzimní vlnu restrikcí zatím neprovází programem kompenzací, opakovaně argumentuje tím, že zatím se omezení týkají jen volnočasových aktivit.

Chytrá karanténa @ChytraKarantena UPOZORŇUJEME, že každý, opakujeme, každý je povinen se podrobit laboratornímu vyšetření, které mu bylo nařízeno. Zároveň nesmí dělat nic, co by mohlo vést k dalšímu šíření nákazy. Jde o zákonnou povinnost, dle §64 zákona o ochraně veřejného zdraví. oblíbit odpovědět

„Jsme pranýřováni, že není dostatečná kapacita testů, když ale o víkendu místo je, lidé nedorazili,“ vadí šéfovi Chytré karantény. Jeho tým komunikuje s krajskými hygienickými stanicemi, které vědí, kdo byl v kontaktu s nakaženým člověkem. „My pak zjistíme, že dotyčný měl žádanku na test, ale z nějakého důvodu nepřišel,“ upřesnil Šnajdárek.

Lidé lhali i svému praktikovi

Negativní zkušenosti s pacienty potvrzují i praktičtí lékaři. „Stalo se nám, že pacient odmítal na testy jít. Karanténa mu byla vystavena, ale dle algoritmů nešla ukončit. Následně pacient uvedl, že na testech byl, a že výsledky byly negativní, protože karanténu ukončit potřeboval. Když jsem si ale tuto informaci ověřovala, zjistila jsem, že nebyla pravdivá,“ potvrdila praktická lékařka Ludmila Mazylkinová.

Vyhýbání se testování, ke kterému člověka vyzve hygiena nebo praktický lékař, je však trestné. V takových případech hrozí lidem pokuta až do výše tří milionů korun.

„Zároveň je nutné upozornit, že není primárním cílem kohokoli trestat sankcemi, ale rádi bychom naopak apelovali na všechny občany, aby test, když mají vyšetření indikované, podstoupili,“ uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Jan Brodský.