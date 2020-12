Počty nakažených ještě porostou, zájem o testování je obrovský, tvrdí Dušek

V Česku v úterý přibylo rekordních 16 329 nakažených. „Určitě je to dosběr po Vánocích, kdy se odkládala řada vyšetření a je to vidět i na zájmu veřejnosti o testování. Zároveň se však potvrzuje dlouhodobá dynamika, která během Vánoc nezmizela,“ vysvětlil Dušek.

Při součtu antigenních a PCR testů se Česko podle ředitele ÚZIS dostalo v úterý na hranici 70 000 odběrů. „To pak samozřejmě vede k vysokým přírůstkům nakažených,“ doplnil Dušek s tím, že čísla nakažených v následujících dnech ještě porostou.



„V systému vidíme velké množství objednaných lidí, takže určitě bude i velký počet nově diagnostikovaných. Připravme se na to, že čísla budou v následujícím období ještě vysoká,“ doplnil.

Vysvětlení počtu provedených testů Oficiální statistiky ministerstva zdravotnictví uvádějí za úterý 33 642 provedených testů. Od součtu ředitele ÚZIS (70 000 testů) se liší, protože se do nich započítávají pouze antigenní testy, které potvrdí dodatečný PCR test. K tomu dochází pouze v případě negativního výsledku antigenního testu u nemocného s příznaky, případně pozitivního člověka bez příznaků. Ostatní negativní výsledky antigenních testů, kterých je drtivá většina, se do oficiálních statistik nezapočítávají. Ministerstvo tak postupuje podle metodiky, kterou doporučilo Evropské centrum pro kontrolu nemocí (ECDC).

Velké množství pozitivně testovaných lidí však podle Duška může představovat i šanci na zlepšení epidemiologické situace. „Ve chvíli, kdy plošným testováním antigenními testy zachytíme velké množství pozitivních bezpříznakových jedinců, tak pokud uposlechnou karanténní opatření a půjdou do izolace, snižujeme tím virovou nálož v populaci. Nové diagnózy tak nejsou čistě rizikovým ukazatelem.“

Nemocnice se dostávají do kritické situace

Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové není středeční nárůst výsledkem toho, jak se lidé chovali během vánočních svátků. „Jedná se o projev chování minimálně 14 dní zpátky. Bohužel narůstá procento i těch, kteří jdou do nemocnice,“ poznamenala.



Situace v nemocnicích se však zhoršuje. Aktuálně je s covidem-19 hospitalizováno 5 712 lidí. Ve vážném stavu je více než 800 z nich. Každým dnem navíc v nemocnicích přibývá přibližně 300 až 400 dalších pacientů. Dušek připouští, že nemocnice jsou na hraně kapacity.

Nejvíce hospitalizovaných leželo v nemocnicích 4. listopadu, kdy se lékaři starali o 8 164 pacientů s koronavirem.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný dokonce hovoří o tom, že se zdravotnická zařízení dostávají do velmi kritické situace. „Musíme kvůli tomu uvažovat o pomoci pro zdravotnická zařízení. V případě, že bude tento negativní trend pokračovat, tak se na začátku ledna dohodneme na pomoci s armádou,“ řekl Blatný v Událostech na ČT.

Počty nakažených začnou podle Duška klesat, až se projeví zpřísnění opatření, která vstoupila v platnost 27. prosince. „Jejich efekt by se měl projevit nejpozději do poloviny ledna. Pak očekávám, že čísla půjdou zase dolů. Takto jsme to alespoň pozorovali po celou dobu. Musíme počítat s brzdnou dráhou okolo 10 až 14 dnů,“ doplnil ředitel ÚZIS.

Počet potvrzených případů koronaviru od začátku epidemie v Česku již přesáhl 700 tisíc. Aktuálně se s nemocí covid-19 potýká 105 710 lidí, což je nejvíc od 8. listopadu.