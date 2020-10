Ti, co měli přijít, nepřišli. Dušek odmítá, že by vládě v srpnu nedal data

10:41

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek odmítl, že by vládě v srpnu nedodal data s predikcí vývoje epidemie covidu-19 na podzim. To naznačil premiér Andrej Babiš, který uvedl, že „ti, kteří měli přijít, nepřišli,“ a vláda tak neměla potřebná data. Podle Duška už však bylo v srpnu jasné, že druhá vlna přijde. Modely to ukazovaly už od jara.