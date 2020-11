Senioři mají mít při testování i v nemocnicích přednost, doporučuje lékař

„Je nutné ochránit především osoby starší 65 let, mezi nimiž je asi 93 procent všech zemřelých i hospitalizovaných v nemocnicích,“ uvedl MUDr. Beran ve svém návodu „Jak postupovat v současné epidemii covidu-19“.

Klíčovým krokem ke zvládnutí epidemie je podle něj jasné definování ohrožené skupiny, na kterou je potřeba zaměřit protiepidemická opatření. To se však podle Berana v Česku dlouho nedělo.

„Opatření se uplatňovala v celé vnímavé, ale z větší části neohrožené populaci. Bohužel se tím vybíjely všechny síly a prostředky diagnostiky, prevence, trasování a léčby a ty pak chybí u ohrožené skupiny,“ tvrdí.

Se zkrocením epidemie má pomoci sedm základních opatření, která se zaměřují na obyvatele nad 65 let. Ti by měli mít nárok na přednostní provedení PCR nebo antigenního testu. „Nebudou stát ve frontách před odběrovými stany, aby prochladli a aby byli někým infikováni. Test musí být při vzniku příznaků proveden ihned,“ vysvětluje Beran.

Beranem doporučená opatření pro seniory: Přednostní testování Doručení výsledku testu do 24 hodin Prioritní trasování osob starších 65 let Bezpečnostní telefonáty během onemocnění

Přednost v hospitalizaci Dodržování ochranných opatření (trvalé nošení roušek) Lék Isoprinosine

Další výhodou, kterou by měli senioři mít, je přednostní doručení výsledků. Podle Berana by to ideálně mělo být prostřednictvím SMS zprávy a to nejpozději do 24 hodin od provedení odběru.

Přednostně by se senioři měli také trasovat. „Protože se scházejí hlavně se svými vrstevníky a tak trasování prioritně odhalí další kontakty v rizikové skupině. Až budou vytrasovány osoby starší 65 let, pak je možné trasovat další věkové kategorie,“ doplnil.

V případě, že test u seniora odhalí nákazu covidem-19, mají ho v průběhu izolace třikrát (třetí, sedmý a desátý den) kontaktovat pracovníci hygieny, aby se ujistili, že se jeho stav nehorší. „Je nutné připravit pro telefonistu jednoduchý dotazník s kontrolou příznaků a varovných signálů a jejich změn.“

Lék vyzkoušel na sobě i synovi

Při zhoršení stavu by senioři měli mít přednost v hospitalizaci, na kterou by podle Berana neměli čekat. „Měli by také trvale nosit roušky nebo respirátory v budovách i mimo ně. Měli by mít možnost je na nějakém výdejním místě získat zdarma,“ uvádí Beran dále v návodu.

Lidem nad 65 let by po zjištění pozitivity preventivně nabídl lék Isoprinosine, který se běžně užívá k léčbě deficitů imunitního systému. Beran s ním má osobní zkušenost, během prázdnin jím při nákaze léčil sebe i svého syna.

„Žiji v zahraničí a několik let lék vozím s sebou proto, že ho používám na případnou horečku dengue (nemoc způsobená virem, který přenáší komáři, pozn. red.). Onemocněl jsem koronavirem a užíval jsem ho tři dny,“ řekl tehdy k samoléčbě. Komplexní výzkum léku k užití při nákaze covidem-19 však neexistuje a při špatné aplikaci může dokonce ublížit, varují lékaři.



U klientů i personálu domovů pro seniory Beran podporuje průběžné plošné testování antigenními testy. Domovy by se však podle něj měly snažit, aby se o nakažené seniory dokázaly postarat v maximální možné míře samy a nebyla potřeba jejich následná hospitalizace v nemocnicích.