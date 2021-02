Blatný zhodnotí vývoj epidemie, seniory nad 80 let chce proočkovat do dubna

Masivní očkování ekonomicky aktivní populace by mělo v Česku odstartovat na začátku dubna. Podle Blatného však nelze očekávat, že by přineslo zásadní změnu dříve než v létě. Musí se totiž naočkovat miliony lidí, uvedl pro Českou televizi.

S postupným očkováním starší populace je podle Blatného v posledních dnech znát mírný pokles věku hospitalizovaných pacientů s covidem-19. „Pořád se však bavíme o seniorech, kteří jsou starší 65 let,“ ujasnil ministr.

Blatný ve čtvrtek dopoledne navštívil chebskou nemocnici, která se v posledních týdnech potýká s kritickým nedostatkem lůžek pro nové pacienty s covidem-19. I přes transporty do nemocnic a zdravotnických zařízení v regionu i v jiných krajích počet pacientů výrazně neklesá.

Vedení nemocnice i Karlovarského kraje proto stále žádá, aby vláda využila nabídky pomoci nemocnic v sousedním Sasku a Bavorsku. To však Blatný ve čtvrtek opět odmítl, situace v německých nemocnicích je podle něj stejně vážná jako v Česku, zatěžovat tamní zařízení by tak podle něj nebylo fér. Nemocní z Chebu jsou tak zatím stále převáženi i vrtulníky nejen do nemocnic v sousedních krajích ale i přes půl republiky.

Počet hospitalizovaných s covidem-19 v českých nemocnicích pozvolně klesá, v mezitýdenním srovnání se ve středu jednalo zhruba o 250 pacientů, oproti úterý pak o 180. V nemocnicích je aktuálně 5 811 lidí.

Média i veřejnost v posledních dnech spekulují o možném odvolání ministra Blatného. Kvůli četným personálním změnám na ministerstvu i některým kontroverzním vyjádřením ho v uplynulém týdnu kritizoval také premiér Andrej Babiš. Předseda vlády i sám Blatný to však popírají. „Funkce ministra je vždy dočasná,“ reagoval ministr v pondělí na spekulace. „Nejsem zvyklý se vzdávat,“ doplnil.