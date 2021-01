Zavřením parkovišť turisty z hor nevyženeme, stáli by jinde, míní starostové

K uzavření parkovišť v pondělí přistoupily některé horské obce v Německu. Během Vánoc i přes uzavření lanovek potýkaly s návaly turistů. To však kvůli epidemii není žádoucí.

„Přístup sem mají mít jen lidé, kteří tady bydlí, pracují nebo mají oprávněný zájem na tom sem přijet,“ vysvětlil nové opatření starosta města Oberhof Thomas Schulz.



O víkendu byly ulice Oberhofu zaplněny parkujícími automobily, které blokovaly příjezd hasičům a záchranářům. Město podle Schulze nemá jinou alternativu. „Mám pochopení pro to, že to lidi, rodiny s dětmi za pandemie žene ven. Ale byli jsme zavaleni. Obec nemůže takovou masu lidí zvládnout,“ vysvětlil místní restriktivní opatření starosta.



V Česku by opatření turisty neodradilo

Redakce iDNES.cz proto oslovila starosty horských obcí v Česku, které se s podobným problémem v uplynulých dnech potýkaly. Všichni oslovení zástupci obcí se však shodli, že by to přineslo jen další problémy.

„Máme s tím špatnou zkušenost, lidé pak nerespektují vůbec nic a parkují na chodnících nebo travnatých plochách. To není řešení. Další věcí jsou pak majetkové poměry,“ řekl starosta Špindlerova Mlýna Vladimír Staruch.



Stejný názor má i starosta Harrachova Jaroslav Čech. „Nechceme to zbytečně hrotit. Policie to také neřeší, takže by nebylo vhodné to přehánět. Lidé by pak stejně parkovali všude možně a docházelo by k podstatně větším škodám,“ tvrdí Čech.

Během vánočních svátků se s problémy potýkaly také na Božím Daru, který zaplnily karavany. Místo uzavřených vleků a lanovek tam lyžaři na kopec vyjížděli kyvadlovou dopravou vlastními auty.



Uzavřít příjezdovou cestu či přilehlé parkoviště však podle místostarosty obce Jaroslava Formáčka není možné. „Uzavřít cestu na vrchol nemůžeme, protože tam jsou soukromé objekty. Nehledě na to, že parkoviště je sice v našem majetku, ale na katastru města Jáchymova a to je další problém.“

Lidé na uzavřených sjezdovkách riskují

Turisté, kromě zvýšeného rizika nákazy, riskují na uzavřených sjezdovkách také zranění. Lyžařské trasy totiž nejsou uzpůsobené na sáňkování či jízdu na plastové lopatě. Na tu v sobotu doplatil muž na Tanvaldském Špičáku, kde najel na jednu z hromad sněhu a vážně si poranil páteř.

Sáňkaři a bobisté pohybem na sjezdovkách také ničí technický sníh, jelikož se do sněhu z bot dostává bláto a kamení. Tyto faktory jsou pak příčinou jeho rychlejšího tání při oblevě. Provozovatelům areálů tak vznikají další ztráty.



Podnikatelské svazy, které zastupují provozovatele lyžařských středisek, kvůli uzavření sjezdovek varují před vlnou krachů. Ty hrozí, pokud vláda urychleně neotevře skiareály a nenastaví adekvátní kompenzace. Podle dosavadních omezení by měly vleky a sjezdovky zůstat uzavřené minimálně do 10. ledna.